[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 04일

48년생 : 사업에 큰 이익과 재물이 함께 들어온다.60년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.72년생 : 투자는 오늘만은 삼가라.84년생 : 계획했던 일이 매끄럽게 성사된다.96년생 : 최선을 다했다면 결과를 기다리라.49년생 : 무리한 행동은 득보다 실이 크다.61년생 : 변화의 흐름 속에서 명예가 오른다.73년생 : 갑작스러운 변수에 대비하라.85년생 : 어려울 때 도와주는 사람이 나타난다.97년생 : 능동적으로 움직이면 얻는 것이 크다.호랑이50년생 : 냉철함이 길을 여는 날이다.62년생 : 바빠도 마음의 여유가 필요하다.74년생 : 관재·구설을 조심하라.86년생 : 새로운 사람과의 연결이 길을 연다.98년생 : 집중할수록 능률이 배가된다.토끼51년생 : 가족의 의견을 받아들이는 것이 길하다.63년생 : 좋은 소식이 가까이 있다.75년생 : 이동이나 변동은 유리하지 않다.87년생 : 귀인의 손길이 도움을 준다.99년생 : 마음먹은 바가 순조롭다.52년생 : 놀랄 일이 있어도 흥분하지 마라.64년생 : 바깥에서 좋은 성과가 생긴다.76년생 : 오늘의 기대는 다소 무거울 수 있다.88년생 : 기쁜 흐름이 자연스럽게 찾아온다.00년생 : 조급한 마음은 행운을 밀어낸다.53년생 : 자녀로 인한 기쁨이 찾아온다.65년생 : 참는 것이 큰 이익을 만든다.77년생 : 뚜렷한 성과가 있다.89년생 : 주변의 인정을 받는다.01년생 : 있는 그대로의 모습이 매력이다.54년생 : 이동하기에 좋은 기운이 든다.66년생 : 오늘은 마음이 조금 무거울 수 있다.78년생 : 신뢰와 인기가 함께 오른다.90년생 : 분실수 있으니 소지품 확인하라.02년생 : 방향 전환이 필요한 시점.43년생 : 기운을 모아 움직여라.55년생 : 막혔던 흐름이 이제 뚫린다.67년생 : 적극적인 태도가 중요하다.79년생 : 소비 조절이 필요하다.91년생 : 마음의 중심을 잡는 것이 먼저다.원숭이44년생 : 소망이 이뤄지는 기회가 온다.56년생 : 조급함은 금물이다.68년생 : 과욕을 내면 화를 부른다.80년생 : 성취감은 약하지만 배움은 크다.92년생 : 부당한 이익은 오히려 화가 된다.45년생 : 동쪽 출행은 불리하다.57년생 : 인간관계는 깊게 보기보단 넓게 보라.69년생 : 도움의 손길이 찾아온다.81년생 : 흐름이 순조롭게 이어진다.93년생 : 사람들의 관심이 나에게 향한다.46년생 : 사람을 너무 믿으면 상처 받는다.58년생 : 마음가짐이 길운을 부른다.70년생 : 노력의 보람이 가까이에 있다.82년생 : 조급하지 말고 중용을 택하라.94년생 : 욕심보다 균형이 필요하다.돼지47년생 : 계획은 너그럽게 세워라.59년생 : 스스로 먼저 움직이면 행운이 따른다.71년생 : 인간관계를 부드럽게 유지하라.83년생 : 순수함이 기회를 가져온다.95년생 : 실행은 단호하고 분명하게.