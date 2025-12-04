logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 04일

입력 2025 12 04 00:37 수정 2025 12 04 00:37
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 사업에 큰 이익과 재물이 함께 들어온다.

60년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.

72년생 : 투자는 오늘만은 삼가라.

84년생 : 계획했던 일이 매끄럽게 성사된다.

96년생 : 최선을 다했다면 결과를 기다리라.



49년생 : 무리한 행동은 득보다 실이 크다.

61년생 : 변화의 흐름 속에서 명예가 오른다.

73년생 : 갑작스러운 변수에 대비하라.

85년생 : 어려울 때 도와주는 사람이 나타난다.

97년생 : 능동적으로 움직이면 얻는 것이 크다.

호랑이

50년생 : 냉철함이 길을 여는 날이다.

62년생 : 바빠도 마음의 여유가 필요하다.

74년생 : 관재·구설을 조심하라.

86년생 : 새로운 사람과의 연결이 길을 연다.

98년생 : 집중할수록 능률이 배가된다.

토끼

51년생 : 가족의 의견을 받아들이는 것이 길하다.

63년생 : 좋은 소식이 가까이 있다.

75년생 : 이동이나 변동은 유리하지 않다.

87년생 : 귀인의 손길이 도움을 준다.

99년생 : 마음먹은 바가 순조롭다.



52년생 : 놀랄 일이 있어도 흥분하지 마라.

64년생 : 바깥에서 좋은 성과가 생긴다.

76년생 : 오늘의 기대는 다소 무거울 수 있다.

88년생 : 기쁜 흐름이 자연스럽게 찾아온다.

00년생 : 조급한 마음은 행운을 밀어낸다.



53년생 : 자녀로 인한 기쁨이 찾아온다.

65년생 : 참는 것이 큰 이익을 만든다.

77년생 : 뚜렷한 성과가 있다.

89년생 : 주변의 인정을 받는다.

01년생 : 있는 그대로의 모습이 매력이다.



54년생 : 이동하기에 좋은 기운이 든다.

66년생 : 오늘은 마음이 조금 무거울 수 있다.

78년생 : 신뢰와 인기가 함께 오른다.

90년생 : 분실수 있으니 소지품 확인하라.

02년생 : 방향 전환이 필요한 시점.



43년생 : 기운을 모아 움직여라.

55년생 : 막혔던 흐름이 이제 뚫린다.

67년생 : 적극적인 태도가 중요하다.

79년생 : 소비 조절이 필요하다.

91년생 : 마음의 중심을 잡는 것이 먼저다.

원숭이

44년생 : 소망이 이뤄지는 기회가 온다.

56년생 : 조급함은 금물이다.

68년생 : 과욕을 내면 화를 부른다.

80년생 : 성취감은 약하지만 배움은 크다.

92년생 : 부당한 이익은 오히려 화가 된다.



45년생 : 동쪽 출행은 불리하다.

57년생 : 인간관계는 깊게 보기보단 넓게 보라.

69년생 : 도움의 손길이 찾아온다.

81년생 : 흐름이 순조롭게 이어진다.

93년생 : 사람들의 관심이 나에게 향한다.



46년생 : 사람을 너무 믿으면 상처 받는다.

58년생 : 마음가짐이 길운을 부른다.

70년생 : 노력의 보람이 가까이에 있다.

82년생 : 조급하지 말고 중용을 택하라.

94년생 : 욕심보다 균형이 필요하다.

돼지

47년생 : 계획은 너그럽게 세워라.

59년생 : 스스로 먼저 움직이면 행운이 따른다.

71년생 : 인간관계를 부드럽게 유지하라.

83년생 : 순수함이 기회를 가져온다.

95년생 : 실행은 단호하고 분명하게.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

    thumbnail - 이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

  2. 박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

    thumbnail - 박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

  3. 남편 구속 후 홈쇼핑 진행했는데… 성유리, 7개월만에 안타까운 소식 전했다

    thumbnail - 남편 구속 후 홈쇼핑 진행했는데… 성유리, 7개월만에 안타까운 소식 전했다

  4. ‘결정사’도 놀랐다…김대호, MBC 퇴사 후 9개월간 수입 ‘깜짝’ 공개

    thumbnail - ‘결정사’도 놀랐다…김대호, MBC 퇴사 후 9개월간 수입 ‘깜짝’ 공개

  5. “내 아이 맞아?” 전남친 말에 분노한 女…11층서 아기 밀었다

    thumbnail - “내 아이 맞아?” 전남친 말에 분노한 女…11층서 아기 밀었다

  6. 야노 시호, 추성훈과 결혼 17년 만에 ‘두집살림’…“연락 안해”

    thumbnail - 야노 시호, 추성훈과 결혼 17년 만에 ‘두집살림’…“연락 안해”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved