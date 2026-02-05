“얼굴 합부터 설렌다”…넷플릭스가 역대급 캐스팅 앞세워 공개하는 ‘신작 드라마’

넷플릭스 ‘월간남친’ 공식 티저 예고편

넷플릭스 ‘월간남친’ 공식 티저 예고편 갈무리

넷플릭스 ‘월간남친’ 포스터

그룹 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수와 가수이자 배우로 활동 중인 서인국이 출연하는 넷플릭스 ‘월간남친’이 다음달 공개를 앞두고 기대를 모으고 있다.오는 3월 6일 공개되는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘월간남친’은 현실 생활에 지친 웹툰 PD가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험하며 벌어지는 이야기를 담은 로맨틱코미디다.주연 배우로는 지수와 서인국이 출연해 화제를 모으고 있다.지수는 가상현실에서 연애를 꿈꾸는 웹툰 PD 서미래 역을 맡는다. 세계적인 아이돌 그룹 블랙핑크 멤버인 지수는 앞서 영화 ‘전지적 독자 시점’, 드라마 ‘뉴토피아’, ‘설강화’ 등에 출연하며 활발한 배우 활동을 이어왔다. 배우로서 점차 입지를 넓혀가고 있는 지수가 이번 작품에선 어떤 연기를 보여줄지 기대가 모인다.서인국은 서미래의 직장 동료이자 라이벌 웹툰 PD인 박경남 역으로 분한다. 오디션 서바이벌 프로그램 ‘슈퍼스타K’ 초대 우승자로 이름을 알린 서인국은 드라마 ‘응답하라 1997’을 기점으로 연기 잠재력을 증명한 뒤 스크린과 안방극장을 오가며 존재감 있는 배우로 성장해왔다. 로맨스에서도 돋보이는 연기력을 보여줬던 그가 이번 작품에선 어떤 설렘을 선사할지 관심이 쏠린다.두 사람의 출연 소식에 온라인상에서는 뜨거운 반응이 이어지고 있다. 예비 시청자들과 팬들은 “지수와 서인국이라니 선남선녀의 만남이다”, “얼굴 합을 보니 벌써 설렌다”, “두 사람이 극 중에서 어떤 시너지를 보여줄지 궁금하다” 등의 반응을 보였다.여기에 티빙 ‘술꾼도시여자들’, tvN ‘손해 보기 싫어서’ 등의 작품으로 현실적이면서도 이색적인 로맨틱 코미디를 선보였던 김정식 감독이 연출을 맡아 기대감은 한층 더 높아지는 상황이다.한편 ‘월간남친’은 5일 1차 포스터와 티저 예고편을 공개해 호기심을 자극했다.포스터에는 무언가 고민이 있는 듯 생각에 잠긴 서미래 옆으로 연애 현주소를 진단할 수 있는 체크리스트가 쓰여 있다. 연애마저 귀찮아진 현대인이라면 충분히 공감할 항목에 더해 ‘하나라도 해당된다면 지금 구독하세요’라는 문구가 흥미를 자극한다.티저 예고편에서는 월간남친을 구독한 서미래에게 상상하지 못했던 설렘의 판타지가 펼쳐진다.서미래는 로맨스 웹툰의 한 장면으로 직접 들어가는가 하면 벚꽃이 흩날리는 봄날의 캠퍼스나 매력적인 남성과 함께 간 바닷가 등 꿈같은 데이트를 체험한다. 영상 말미 ‘오늘은 누구와 데이트 하시겠습니까?’라는 문구가 등장해 연애는 귀찮지만 여전히 설레고 싶은 이들에게 새로운 도파민을 예고한다.최종범 인턴기자