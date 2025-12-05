[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 5일

48년생 : 참고 기다리면 반드시 성과가 있다.60년생 : 지금은 안정이 최선이다.72년생 : 가족과 함께하는 시간이 기쁨을 준다.84년생 : 기운을 모아 한 번 크게 밀어붙여라.96년생 : 마음먹은 대로 행동하면 돌파구가 열린다.49년생 : 만남을 게을리하면 기회를 놓친다.61년생 : 마무리가 결과를 결정한다.73년생 : 지친 마음에 숨 돌림이 필요하다.85년생 : 베풀 때 복도 함께 돌아온다.97년생 : 몸은 바쁜데 마음이 따라가지 않는다.호랑이50년생 : 가까운 인연과 다툼 조심.62년생 : 피로가 쌓이니 휴식이 중요하다.74년생 : 마음이 들뜨기 쉬우니 중심을 잡아라.86년생 : 진행하려는 일에 저항이 생긴다.98년생 : 체력 관리가 하루의 성패를 좌우한다.토끼51년생 : 작은 일에도 침착함을 유지하라.63년생 : 건강 관련 소식에 신경 써라.75년생 : 새로운 계획은 재검토가 필요하다.87년생 : 아랫사람으로부터 도움과 소식이 온다.99년생 : 예상치 못한 즐거운 일이 찾아온다.52년생 : 흐름이 서서히 좋아지는 날이다.64년생 : 집착은 길을 좁힌다.76년생 : 찾아오는 인연과 일이 잦다.88년생 : 한 걸음 양보하면 훨씬 유리하다.00년생 : 지나친 경쟁심은 손해를 부른다.53년생 : 들뜨는 마음은 차분히 가라앉혀라.65년생 : 무모한 신뢰는 손실을 부른다.77년생 : 윗사람의 조언은 큰 도움이 된다.89년생 : 작은 피로라도 신체 신호를 살펴라.01년생 : 꾸준한 페이스가 길운을 끌어온다.54년생 : 이동이나 외출에 길함이 있다.66년생 : 가족 의견과 부딪힐 수 있다.78년생 : 충전의 시간이 필요하다.90년생 : 하루의 에너지가 좋고 활기가 넘친다.02년생 : 허영과 비교심은 복을 밀어낸다.43년생 : 급하면 실수가 생긴다.55년생 : 목표를 정하고 행동하면 길하다.67년생 : 연애·이성운이 잘 풀린다.79년생 : 타인의 문제에 깊게 관여하지 마라.91년생 : 내 선택을 믿는 것이 중요하다.원숭이44년생 : 서두름은 손실을 부른다.56년생 : 기대를 낮추면 편안해진다.68년생 : 불안함이 있어도 포기하지 마라.80년생 : 자기 비하 금물, 중심을 지켜라.92년생 : 대충 하면 더 큰 손해가 따른다.45년생 : 재물 손실과 구설을 조심하라.57년생 : 상호 협력이 행운을 만든다.69년생 : 남쪽 방향이 유리하다.81년생 : 좋은 흐름이 들어와 기뻐진다.93년생 : 사람 사이에서 빛나는 날.46년생 : 일의 결실을 보겠다.58년생 : 낙심은 금물, 때를 기다려라.70년생 : 타인의 조언이 해결책이다.82년생 : 무리하면 모두 잃는다.94년생 : 지금은 가볍게 숨 고르는 시기.돼지47년생 : 실마리를 다시 찾게 된다.59년생 : 기다림이 곧 행운이 된다.71년생 : 가정에 집중하면 마음이 안정된다.83년생 : 도움을 청하면 얻을 수 있다.95년생 : 성급함은 실수를 만든다.