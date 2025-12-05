logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 5일

입력 2025 12 05 03:15 수정 2025 12 05 03:15
48년생 : 참고 기다리면 반드시 성과가 있다.

60년생 : 지금은 안정이 최선이다.

72년생 : 가족과 함께하는 시간이 기쁨을 준다.

84년생 : 기운을 모아 한 번 크게 밀어붙여라.

96년생 : 마음먹은 대로 행동하면 돌파구가 열린다.



49년생 : 만남을 게을리하면 기회를 놓친다.

61년생 : 마무리가 결과를 결정한다.

73년생 : 지친 마음에 숨 돌림이 필요하다.

85년생 : 베풀 때 복도 함께 돌아온다.

97년생 : 몸은 바쁜데 마음이 따라가지 않는다.

호랑이

50년생 : 가까운 인연과 다툼 조심.

62년생 : 피로가 쌓이니 휴식이 중요하다.

74년생 : 마음이 들뜨기 쉬우니 중심을 잡아라.

86년생 : 진행하려는 일에 저항이 생긴다.

98년생 : 체력 관리가 하루의 성패를 좌우한다.

토끼

51년생 : 작은 일에도 침착함을 유지하라.

63년생 : 건강 관련 소식에 신경 써라.

75년생 : 새로운 계획은 재검토가 필요하다.

87년생 : 아랫사람으로부터 도움과 소식이 온다.

99년생 : 예상치 못한 즐거운 일이 찾아온다.



52년생 : 흐름이 서서히 좋아지는 날이다.

64년생 : 집착은 길을 좁힌다.

76년생 : 찾아오는 인연과 일이 잦다.

88년생 : 한 걸음 양보하면 훨씬 유리하다.

00년생 : 지나친 경쟁심은 손해를 부른다.



53년생 : 들뜨는 마음은 차분히 가라앉혀라.

65년생 : 무모한 신뢰는 손실을 부른다.

77년생 : 윗사람의 조언은 큰 도움이 된다.

89년생 : 작은 피로라도 신체 신호를 살펴라.

01년생 : 꾸준한 페이스가 길운을 끌어온다.



54년생 : 이동이나 외출에 길함이 있다.

66년생 : 가족 의견과 부딪힐 수 있다.

78년생 : 충전의 시간이 필요하다.

90년생 : 하루의 에너지가 좋고 활기가 넘친다.

02년생 : 허영과 비교심은 복을 밀어낸다.



43년생 : 급하면 실수가 생긴다.

55년생 : 목표를 정하고 행동하면 길하다.

67년생 : 연애·이성운이 잘 풀린다.

79년생 : 타인의 문제에 깊게 관여하지 마라.

91년생 : 내 선택을 믿는 것이 중요하다.

원숭이

44년생 : 서두름은 손실을 부른다.

56년생 : 기대를 낮추면 편안해진다.

68년생 : 불안함이 있어도 포기하지 마라.

80년생 : 자기 비하 금물, 중심을 지켜라.

92년생 : 대충 하면 더 큰 손해가 따른다.



45년생 : 재물 손실과 구설을 조심하라.

57년생 : 상호 협력이 행운을 만든다.

69년생 : 남쪽 방향이 유리하다.

81년생 : 좋은 흐름이 들어와 기뻐진다.

93년생 : 사람 사이에서 빛나는 날.



46년생 : 일의 결실을 보겠다.

58년생 : 낙심은 금물, 때를 기다려라.

70년생 : 타인의 조언이 해결책이다.

82년생 : 무리하면 모두 잃는다.

94년생 : 지금은 가볍게 숨 고르는 시기.

돼지

47년생 : 실마리를 다시 찾게 된다.

59년생 : 기다림이 곧 행운이 된다.

71년생 : 가정에 집중하면 마음이 안정된다.

83년생 : 도움을 청하면 얻을 수 있다.

95년생 : 성급함은 실수를 만든다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
