[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 8일

48년생 : 구설수에 오르지 않도록 언행을 아껴라.60년생 : 분주하나 해결책이 보인다.72년생 : 마음이 흔들리면 손해가 크다.84년생 : 지나친 탐욕만 줄이면 좋은 결과 있다.96년생 : 노력한 만큼 결실이 돌아온다.49년생 : 건강도 좋고 재물운도 상승한다.61년생 : 작은 말다툼이 크게 번지니 조심.73년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있겠다.85년생 : 서로 도우면 성과가 두 배가 된다.97년생 : 조급함을 버리고 마음을 다잡아라.호랑이50년생 : 얻기 어려운 날이니 무리 금물.62년생 : 여행·이동은 불리하다.74년생 : 동업·협력은 피하는 편이 유리하다.86년생 : 귀인의 도움으로 상황 반전 가능.98년생 : 혼자 해결하려 하지 말고 조언을 들어라.토끼51년생 : 마무리를 단단히 해야 손실 없다.63년생 : 재물과 복이 들어오는 하루다.75년생 : 결과가 좋아 체력이 오르는 느낌.87년생 : 덕을 베풀수록 경사가 겹친다.99년생 : 남의 의견에서 답을 찾을 수 있다.52년생 : 비밀은 반드시 지켜야 한다.64년생 : 현재의 속도를 유지하는 것이 길하다.76년생 : 반가운 소식·경사 운이 있다.88년생 : 욕심보다 분수 지키는 것이 복을 부른다.00년생 : 급한 마음은 실수를 키운다.53년생 : 아랫사람이 도움을 주겠다.65년생 : 마음을 넓히면 일이 풀린다.77년생 : 기쁜 소식과 재물운 함께 들어온다.89년생 : 관계 문제는 부드럽게 정리하라.01년생 : 너무 솔직한 말은 상처를 만든다.54년생 : 과한 기대는 실망을 부른다.66년생 : 마음을 너그럽게 해야 유리하다.78년생 : 절약이 곧 재물운이다.90년생 : 추진력은 강하나 결과는 점검하라.02년생 : 서두르지 말고 차분하게.43년생 : 계획을 세우면 일이 반은 이루어진다.55년생 : 근심이 사라지고 안정이 찾아온다.67년생 : 약속과 신뢰를 지켜야 복이 따른다.79년생 : 서두르지 않으면 자연히 성과.91년생 : 동업이나 합작은 피하는 것이 좋다.원숭이44년생 : 지혜가 빛나고 행운이 따른다.56년생 : 자녀 관련 기쁜 소식.68년생 : 분실·사고에 각별히 주의하라.80년생 : 자신감 과시는 손해를 부른다.92년생 : 감정 기복 조절이 핵심.45년생 : 체력 관리를 우선하라.57년생 : 꼼꼼한 검토가 이득을 부른다.69년생 : 노력만큼 소득이 따라온다.81년생 : 가정의 소중함을 느끼는 때.93년생 : 작은 일이 큰 행운으로 이어진다.46년생 : 좋은 인연이 나타난다.58년생 : 귀한 도움으로 문제 해결.70년생 : 남쪽에 재물이 있다.82년생 : 일이 순조롭게 흘러간다.94년생 : 사람과의 온도차를 잘 조절하라.돼지47년생 : 일이 자연스럽게 성사된다.59년생 : 부러울 것 없는 형세다.71년생 : 운이 강하게 들어온다.83년생 : 몸과 마음의 휴식이 필요하다.95년생 : 새로운 시작은 조금 미뤄도 좋다.