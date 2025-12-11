logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 11일

입력 2025 12 11 01:59 수정 2025 12 11 01:59
48년생 : 섣부른 판단은 손실을 부를 수 있다.

60년생 : 멀리서 들려오는 소식이 기쁨이 된다.

72년생 : 생각지 못한 재물의 유입이 있다.

84년생 : 흐름이 상승하니 추진해도 좋다.

96년생 : 감정 대신 이성으로 선택해야 유리하다.



49년생 : 답답함이 풀리고 기운이 오른다.

61년생 : 가까운 사람으로 인해 마음이 쓰인다.

73년생 : 과한 표현은 오히려 손해가 된다.

85년생 : 윗사람의 말 속에 해답이 있다.

97년생 : 중심을 잃지 않으면 어려움 없다.

호랑이

50년생 : 돌아오는 길은 조용히 하는 것이 좋다.

62년생 : 금전 문제는 분명하게 선을 그어라.

74년생 : 작은 배려가 큰 인연을 만든다.

86년생 : 컨디션 조절이 우선이다.

98년생 : 서둘지 않고 단계별로 가는 것이 길하다.

토끼

51년생 : 문서, 계약 관련은 늦추지 말고 처리하라.

63년생 : 잃는 것 속에 얻는 것도 있다.

75년생 : 입장을 명확히 하는 것이 유리하다.

87년생 : 막힘이 걷히고 길이 열리겠다.

99년생 : 감정 대신 실리 위주로 판단하라.



52년생 : 솔직함이 상황을 부드럽게 만든다.

64년생 : 행운의 기운이 다가오고 있다.

76년생 : 너무 큰 그림보다는 가까운 것부터.

88년생 : 기쁜 소식이 예상된다.

00년생 : 조급함이 일을 무너뜨릴 수 있다.



53년생 : 외출과 이동은 가볍게 하는 것이 좋다.

65년생 : 말은 줄이고 행동을 다듬으라.

77년생 : 마음이 편안해지는 하루.

89년생 : 지금 상태를 유지하는 것이 가장 안정적이다.

01년생 : 주변 흐름에 휩쓸리지 않는 것이 핵심.



54년생 : 막힌 일이 늦게나마 풀리기 시작한다.

66년생 : 변화보다는 유지가 더 유리하다.

78년생 : 이동보다 멈춤이 길하다.

90년생 : 새로운 일을 맡아 바빠지겠다.

02년생 : 조급함을 비우고 호흡을 고르라.



43년생 : 커다란 기대는 실망을 부르기 쉽다.

55년생 : 작은 금전의 흐름이 들어온다.

67년생 : 자존심이 결과를 바꾼다.

79년생 : 무리 없는 하루가 이어진다.

91년생 : 스스로 마음을 가볍게 가져라.

원숭이

44년생 : 감정은 가볍게 다루어야 한다.

56년생 : 노력만큼 결과가 크지는 않겠다.

68년생 : 작은 말도 크게 번질 수 있다.

80년생 : 진심을 다하면 결과가 따라온다.

92년생 : 중심과 균형을 유지하면 길하다.



45년생 : 재물 분실이나 손재를 주의.

57년생 : 떳떳한 행동이 길운을 부른다.

69년생 : 화합이 해결의 실마리다.

81년생 : 기다리는 태도가 결국 유리하다.

93년생 : 급한 결정은 손해가 된다.



46년생 : 재물운이 활짝 열려있다.

58년생 : 주변의 경쟁심을 조심하라.

70년생 : 결단이 길을 연다.

82년생 : 말조심이 필요하다.

94년생 : 기회를 좇되 서두르지 마라.

돼지

47년생 : 새로운 거래는 다시 검토하라.

59년생 : 건강과 휴식이 우선이다.

71년생 : 기다림 끝에 열리는 결과가 있다.

83년생 : 외출은 자제하는 것이 안정적이다.

95년생 : 조용히 집중하는 것이 큰 도움이 된다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
