[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 15일

입력 2025 12 15 00:54 수정 2025 12 15 00:54
48년생 : 자신의 분수를 지키는 것이 길하다.

60년생 : 먼 이동보다는 가까운 곳에 머물러라.

72년생 : 작은 일일수록 꼼꼼히 챙기는 것이 유리하다.

84년생 : 마무리 정리가 오늘의 관건이다.

96년생 : 믿고 의지할 사람이 곁에 나타난다.



49년생 : 성과를 내기에는 다소 힘든 하루.

61년생 : 대화를 조심하지 않으면 갈등 생긴다.

73년생 : 기쁨과 좋은 소식이 찾아온다.

85년생 : 어려움이 생겨도 주변 도움으로 해결된다.

97년생 : 감정적 반응보다 이성적 판단이 필요하다.

호랑이

50년생 : 적극적인 태도로 임하라.

62년생 : 생활 패턴이나 환경 변화를 시도하라.

74년생 : 윗사람에게 예의를 갖추면 운이 열린다.

86년생 : 조언을 귀 기울여 들을 필요가 있다.

98년생 : 생각보다 쉽게 이루어지는 일이 있다.

토끼

51년생 : 행운은 느리지만 확실하게 찾아온다.

63년생 : 건강 관리가 특히 중요하다.

75년생 : 운이 점차 상승하니 여유를 가져라.

87년생 : 인정과 신뢰가 따라오는 시기이다.

99년생 : 가까운 사람과 즐거운 시간을 나누게 된다.



52년생 : 가정 안에서 마음이 편해지는 날이다.

64년생 : 경솔한 판단은 손해를 부른다.

76년생 : 재물과 명예가 따르는 운이다.

88년생 : 성취에 가까워지니 속도를 유지하라.

00년생 : 조용히 추진한 일이 결실을 보겠다.



53년생 : 귀인이 도와주니 흐름이 밝다.

65년생 : 자신을 낮추는 것이 오히려 유리하다.

77년생 : 추진한 일이 성과를 거둔다.

89년생 : 새로운 일은 순탄하게 이루어진다.

01년생 : 마음이 편안하고 평화로운 하루.



54년생 : 움직임이 불리하니 안정이 우선이다.

66년생 : 올바른 길을 선택해야 한다.

78년생 : 기회를 놓치지 않는 것이 핵심.

90년생 : 적극적인 행동이 길하다.

02년생 : 우연한 만남 속에 인연이 있다.



43년생 : 무리한 욕심은 오히려 흉이 된다.

55년생 : 도움의 손길이 다가온다.

67년생 : 변화가 다가오니 마음을 정돈하라.

79년생 : 이성과 함께 즐거운 하루.

91년생 : 말보다 행동이 더 필요한 날.

원숭이

44년생 : 집안에서 기쁨이 생기는 날.

56년생 : 자신의 위치를 확실히 하라.

68년생 : 재물 소득이 생긴다.

80년생 : 갈등이 생기니 감정 조절 필요하다.

92년생 : 한 걸음 양보가 더 큰 이득을 부른다.



45년생 : 좋은 결과가 찾아온다.

57년생 : 마음이 복잡할 수 있으나 흐름은 좋다.

69년생 : 갈등의 기운 있으니 관여를 줄여라.

81년생 : 주저되는 일은 일단 보류가 유리.

93년생 : 무리만 하지 않으면 충분히 성취 가능.



46년생 : 대인관계가 좋아지고 인정받는다.

58년생 : 바라던 바가 이루어진다.

70년생 : 감정적 행동은 손해로 이어진다.

82년생 : 윗사람에게 평가와 신뢰를 얻는다.

94년생 : 실속 챙기는 하루가 된다.

돼지

47년생 : 남의 일에 관여를 줄여라.

59년생 : 마음을 고르게 하면 길운이 따른다.

71년생 : 재물운이 들어오니 기쁨이 크다.

83년생 : 투자하면 이득이 생긴다.

95년생 : 최선을 다하면 예상보다 큰 성과.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
