[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 16일

입력 2025 12 16 00:48 수정 2025 12 16 00:48
48년생 : 안심하고 추진하면 결과가 따른다.

60년생 : 순조롭게 흐르니 흐름을 유지하라.

72년생 : 작은 오해가 생길 수 있으니 말 조심.

84년생 : 지출과 소비를 계획적으로 관리하라.

96년생 : 먼저 나서기보단 상황 관망이 유리하다.



49년생 : 예상치 못한 변화가 생긴다.

61년생 : 돌발 상황에 대비함이 좋다.

73년생 : 양보와 배려가 결국 이득이 된다.

85년생 : 바라던 일에서 성과를 본다.

97년생 : 감정적 대응은 손해를 부른다.

호랑이

50년생 : 반가운 소식이 들린다.

62년생 : 베풀수록 운이 강해진다.

74년생 : 인간관계를 부드럽게 유지하라.

86년생 : 노력의 보상이 서서히 찾아온다.

98년생 : 주변과의 조화를 우선해야 좋은 흐름.

토끼

51년생 : 집안에 평안이 찾아든다.

63년생 : 새로운 일의 시작은 신중하라.

75년생 : 쓸데없는 간섭은 피하라.

87년생 : 도와주는 이가 나타난다.

99년생 : 여유 있는 태도가 길을 연다.



52년생 : 조용한 기쁨이 깃든다.

64년생 : 집안에 경사 운이 들어온다.

76년생 : 분실물이나 손재를 조심하라.

88년생 : 상대의 불만은 흘려보내도 된다.

00년생 : 겉보다 속을 챙기는 태도가 필요.



53년생 : 오늘의 일은 내일로 미루는 것이 이롭다.

65년생 : 문서나 계약은 두 번 확인하라.

77년생 : 작은 소망이 이루어진다.

89년생 : 평온한 마음이 행운을 부른다.

01년생 : 불필요한 감정 소비는 줄여라.



54년생 : 좋은 소식을 듣게 된다.

66년생 : 예상치 못한 일이 생긴다.

78년생 : 새로운 인연이 다가온다.

90년생 : 연달아 고비가 있을 수 있다.

02년생 : 쉬어가며 방향을 점검하라.



43년생 : 베품이 행운을 부른다.

55년생 : 스스로에게 여유를 허락하라.

67년생 : 주변과의 약속이 즐겁게 이루어진다.

79년생 : 신용이 가장 중요한 날.

91년생 : 감정 정리가 우선되어야 한다.

원숭이

44년생 : 불필요한 참견은 피하라.

56년생 : 흐름이 서서히 좋아진다.

68년생 : 침착함이 문제를 해결한다.

80년생 : 물건 분실 주의.

92년생 : 말보다 행동이 더 영향력 있다.



45년생 : 이동은 유리하지 않다.

57년생 : 정신이 맑고 운이 따른다.

69년생 : 지나친 욕심은 손해를 부른다.

81년생 : 혼자 해결해야 하는 일이 생긴다.

93년생 : 마음을 안정시키는 것이 우선.



46년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식이 있다.

58년생 : 수입이 넉넉해진다.

70년생 : 마음이 한결 가벼워진다.

82년생 : 재물 운이 여러 방면으로 열린다.

94년생 : 무리하지 않아도 자연스럽게 풀린다.

돼지

47년생 : 맴돌기만 하지 말고 여유를 가져라.

59년생 : 새로운 사람과의 인연이 생긴다.

71년생 : 약속과 믿음을 잘 지켜라.

83년생 : 시비를 피하면 무탈하다.

95년생 : 조용한 관망이 길을 연다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
