[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 19일

입력 2025 12 19 00:46 수정 2025 12 19 00:46
48년생 : 먼저 양보하면 관계가 부드럽게 정리된다.

60년생 : 집안의 평온을 지키는 것이 우선이다.

72년생 : 괜한 말에 엮이지 않도록 분명한 선을 두라.

84년생 : 새로운 흐름이 열릴 조짐이 있다.

96년생 : 오후 들어 상황이 한결 수월해진다.



49년생 : 쌓아 온 것이 결과로 드러난다.

61년생 : 재정 운에서 약간의 긴축이 필요하다.

73년생 : 작은 성취라도 스스로 인정해 주어라.

85년생 : 정도를 지키면 흔들림이 없다.

97년생 : 말보다 태도로 진심을 보일 것.

호랑이

50년생 : 한 걸음 물러나면 시야가 넓어진다.

62년생 : 마음의 여유가 결정의 질을 높인다.

74년생 : 예상치 못한 전환점이 행운으로 이어진다.

86년생 : 사람들의 관심이 집중되는 날.

98년생 : 감정이 더해지면 판단이 흐려진다. 조절하라.

토끼

51년생 : 불필요한 개입은 피하는 것이 좋다.

63년생 : 서두르면 오히려 기회를 놓친다.

75년생 : 우연한 만남 속에 의미가 숨어있다.

87년생 : 투자나 지출은 신중하게 보류하라.

99년생 : 한 가지에 집중하면 성과가 빠르다.



52년생 : 주변과 협력하는 태도가 복을 부른다.

64년생 : 작은 실수라도 과소평가하지 마라.

76년생 : 계산이 어긋날 수 있으니 신중히 점검하라.

88년생 : 예상 밖의 득이 따를 수 있다.

00년생 : 상대를 가볍게 보면 후회한다.



53년생 : 타인의 의견을 한 번 더 들을 것.

65년생 : 남의 일에 섣불리 나서지 마라.

77년생 : 오늘은 귀가 시간을 앞당기는 것이 편하다.

89년생 : 주장은 부드럽게 조정하라.

01년생 : 금전 흐름이 무거우니 소비는 절제하라.



54년생 : 계획이 늦어질 수 있으니 여유 있게 잡아라.

66년생 : 주변에서 당신의 노력을 인정받는다.

78년생 : 여성에게 유리한 흐름이 있다.

90년생 : 누군가에게 맡기는 것이 오히려 현명하다.

02년생 : 감정에 흔들리지 말고 차분히 조절하라.



43년생 : 작은 말다툼이 커질 수 있으니 조심하라.

55년생 : 전반적으로 운이 상승하는 흐름.

67년생 : 생활이 안정되고 마음도 편안하다.

79년생 : 계획에 변동이 생길 수 있다.

91년생 : 방향 전환이 필요하면 과감히 해도 좋다.

원숭이

44년생 : 문제는 해결되나 다른 변수가 생긴다.

56년생 : 주변 환경이 당신에게 유리하게 흐른다.

68년생 : 새로운 일 시작하기 좋은 시점.

80년생 : 작은 시비에도 신중해야 한다.

92년생 : 우회가 해결책이 될 수 있다.



45년생 : 지금은 움직이기보다 기회를 기다릴 때.

57년생 : 길운이 서서히 들어온다.

69년생 : 긴장을 풀고 자연스럽게 행동하라.

81년생 : 이동이나 여행에서 즐거움이 따른다.

93년생 : 달콤한 말에 쉽게 흔들리지 말라.



46년생 : 타인의 것을 탐하지 마라. 손실 있다.

58년생 : 재정 흐름이 좋아 마음이 가벼워진다.

70년생 : 새 일은 순조롭게 시작된다.

82년생 : 단호함이 오늘의 무기다.

94년생 : 목표가 분명하면 속도도 붙는다.

돼지

47년생 : 서두르면 실수한다. 차분히 하라.

59년생 : 기쁜 소식이 마음을 밝게 한다.

71년생 : 윗사람에게 도움을 청하면 해결된다.

83년생 : 인정받고 존재감이 드러나는 날.

95년생 : 독단적으로 결정하지 말고 한 번 더 확인하라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
