[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 20일

입력 2025 12 19 00:46 수정 2025 12 19 00:46
48년생 : 오늘은 작은 희망이라도 마음에 담아두면 좋다.

60년생 : 무리하지 말고 컨디션 조절을 우선하라.

72년생 : 계획을 세웠어도 변수가 있으니 유연하게 대비하라.

84년생 : 겸손함이 오히려 사람들을 끌어준다.

96년생 : 새로움보다 익숙한 선택이 안전하다.



49년생 : 가까운 사람과의 관계에서 선을 지키는 것이 필요하다.

61년생 : 금전문제는 소득보다 지출 관리가 핵심이다.

73년생 : 마음이 열리면 일이 자연스럽게 풀린다.

85년생 : 기본에 충실하면 얻는 것이 있다.

97년생 : 운이 따르니 작은 성취도 소중히 하라.

호랑이

50년생 : 지금은 나아가기보다 상황을 지켜볼 때.

62년생 : 서두르면 잃는 것이 생긴다.

74년생 : 인간관계에서 편안함과 조화가 살아난다.

86년생 : 계획대로 해도 예상치 못한 변수가 생긴다.

98년생 : 마음의 균형을 지키는 것이 최우선.

토끼

51년생 : 익숙하지 않은 일은 오늘은 피하는 것이 맞다.

63년생 : 기대하지 않은 성과가 따라온다.

75년생 : 논리적으로 옳아도 오해를 살 수 있으니 말은 부드럽게.

87년생 : 행동을 줄이고 상황을 먼저 지켜보라.

99년생 : 가족에게 연락만 해도 마음이 놓인다.



52년생 : 감정은 감추되 태도는 단정하게.

64년생 : 몸이 먼저 보내는 신호에 주의하라.

76년생 : 생각보다 문제가 쉽게 해결된다.

88년생 : 서둘러 결론 내리지 말고 내일을 바라봐라.

00년생 : 기회는 눈앞보다 주변의 변화에서 온다.



53년생 : 뜻대로 흘러가지 않아도 결과는 나쁘지 않다.

65년생 : 진심은 표정에서 드러난다.

77년생 : 강하게 맞서기보다 부드럽게 빠져나와라.

89년생 : 오늘은 평온함 그 자체만으로도 충분하다.

01년생 : 금전은 움직이지 않는 것이 이롭다.



54년생 : 상황을 받아들이는 것이 더 빠른 해결책이다.

66년생 : 믿음은 결과를 천천히 데려온다.

78년생 : 안정된 흐름을 유지하는 것이 유리하다.

90년생 : 참는 것이 곧 현명함이다.

02년생 : 말보다 마음을 먼저 다스리라.



43년생 : 먼저 움직이지 않고 관망하는 것이 안전하다.

55년생 : 변동이나 변경은 피하는 것이 좋다.

67년생 : 실속은 가까운 사람·가까운 곳에서 나온다.

79년생 : 결정을 미루지 말고 바로 처리하라.

91년생 : 빠른 판단이 기회를 낚는다.

원숭이

44년생 : 충돌은 상황을 더 복잡하게 만든다.

56년생 : 마음을 굳게 하면 건강과 운이 함께 오른다.

68년생 : 신념대로 행동하면 좋은 결과가 있다.

80년생 : 내면이 안정되니 표정이 부드러워진다.

92년생 : 가까운 사람과 함께 하는 것이 큰 힘이 된다.



45년생 : 성과는 천천히 드러나는 법이다.

57년생 : 과한 움직임은 피하고 한발씩.

69년생 : 오늘은 느린 출발이 오히려 안전하다.

81년생 : 막혔던 일이 서서히 풀린다.

93년생 : 달콤한 말은 경계하라.



46년생 : 누구의 도움 없이도 해결된다.

58년생 : 의외의 좋은 성과가 찾아온다.

70년생 : 가까운 사람과의 약속일수록 신중하라.

82년생 : 계산하고 움직이면 재복이 따른다.

94년생 : 오늘의 추진력은 그대로 유지하라.

돼지

47년생 : 가는 길마다 이득이 있다.

59년생 : 기쁜 소식이 찾아온다.

71년생 : 인내하면 좋은 결과가 온다.

83년생 : 한 번 더 검토하고 움직여라.

95년생 : 조급해지면 실수가 생긴다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
