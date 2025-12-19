[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 21일

48년생 : 맡겨진 역할을 묵묵히 하면 신뢰가 쌓인다.60년생 : 도움의 손길이 자연스럽게 다가온다.72년생 : 피로가 쌓이면 판단도 흐려진다. 쉬어가라.84년생 : 기대한 만큼 결과가 바로 오진 않는다.96년생 : 문서·연락·계약 등에 반가운 소식이 스친다.49년생 : 서로의 마음을 이해하면 갈등이 줄어든다.61년생 : 바라는 일이 순조롭게 풀려간다.73년생 : 마음이 편안하고 만족스러운 하루.85년생 : 윗사람의 조언이 결정의 기준이 된다.97년생 : 새로운 인연이 들어올 수 있다.호랑이50년생 : 원칙을 지키면 흐름이 길하게 이어진다.62년생 : 작은 실수라도 빠르게 고치면 문제 없다.74년생 : 욕심을 줄여야 안정된다.86년생 : 타인의 말 속에 힌트가 있다.98년생 : 베푼 만큼 예상치 못한 이익이 생긴다.토끼51년생 : 과감히 놓으면 마음이 편하다.63년생 : 자신의 소유나 위치를 확실하게 지켜라.75년생 : 손해가 있어도 부드럽게 넘어가는 것이 낫다.87년생 : 걱정을 혼자서 안고 끌어안지 말라.99년생 : 말은 줄이고 행동은 조용히 하라.52년생 : 기대가 크면 실망도 커지니 마음을 가볍게.64년생 : 마음이 편안하면 모든 일이 순탄하다.76년생 : 욕심을 조금 내려놓으면 길이 보인다.88년생 : 크게 욕심내지 않으면 흐름이 좋아진다.00년생 : 오늘의 편안함을 유지하는 것이 최선이다.53년생 : 금전의 움직임이 순조롭다.65년생 : 뜻밖에 좋은 기회가 들어온다.77년생 : 기쁜 일들이 서서히 늘어난다.89년생 : 속마음을 너무 드러내지 않는 것이 좋다.01년생 : 결과를 서둘러 바라지 말라.54년생 : 생각한 바가 이루어질 조짐이 있다.66년생 : 집안 분위기가 따스해진다.78년생 : 스스로 만족할 만한 성과가 생긴다.90년생 : 주변에서 당신을 긍정적으로 바라본다.02년생 : 새로운 사람과의 인연이 시작될 수 있다.43년생 : 실행하면 길이 열린다.55년생 : 건강을 과신하지 말고 조심하라.67년생 : 금전 문제로 수고가 들어갈 수 있다.79년생 : 고집은 관계를 막는다. 부드럽게 하라.91년생 : 지금은 버티고 지키는 것이 더 이롭다.원숭이44년생 : 마음이 충만하여 기쁨을 느낀다.56년생 : 성실히 움직이면 좋은 결실이 따른다.68년생 : 방심하지 않고 몸을 챙겨라.80년생 : 재물보다 명예가 더 중요하다.92년생 : 새로운 인맥은 오늘은 피하는 것이 좋다.45년생 : 재물의 흐름은 좋으나 오래 머물지 않는다.57년생 : 사람을 너무 쉽게 믿지 마라.69년생 : 진심 어린 태도가 상황을 바꾼다.81년생 : 뜻밖의 이익이 들어올 수 있다.93년생 : 마음을 가라앉히고 조용히 보내라.46년생 : 하루가 순조롭고 편안하다.58년생 : 성과는 있지만 체력 관리가 필요하다.70년생 : 새로운 사람과의 관계가 좋은 영향을 준다.82년생 : 세심한 검토가 모든 실수를 막는다.94년생 : 일이 순풍처럼 풀릴 가능성 높다.돼지47년생 : 운이 차츰 올라간다.59년생 : 능률과 집중력이 서서히 상승한다.71년생 : 감정의 무게를 가볍게 하면 길해진다.83년생 : 분수를 지키면 자리가 단단해진다.95년생 : 너무 앞서가려 하지 말고 지금을 다져라.