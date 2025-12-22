logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 22일

입력 2025 12 22 00:18 수정 2025 12 22 00:18
48년생 : 주변 사람들의 배려를 느끼는 날이다.

60년생 : 몸을 너무 혹사하지 말고 쉬어갈 것.

72년생 : 계획이 더디 보이나 차근차근 성과가 쌓인다.

84년생 : 친절한 표현이 관계를 부드럽게 한다.

96년생 : 작은 약속도 성실히 해야 신뢰가 생긴다.



49년생 : 주변과 화합하면 기운이 편안하다.

61년생 : 오늘은 안정과 균형이 중심이다.

73년생 : 기쁜 소식이 집안으로 들어온다.

85년생 : 한 가지 일에 집중하면 성취가 빠르다.

97년생 : 불필요한 말은 줄이고 행동으로 보여라.

호랑이

50년생 : 마음을 무리하게 쓰지 않도록 조심하라.

62년생 : 오해는 대화로 부드럽게 풀어지는 흐름.

74년생 : 작은 친절이 예상 밖의 도움을 부른다.

86년생 : 서둘지 말고 상황을 지켜보는 것이 유리하다.

98년생 : 계획을 다시 정돈하면 속도가 붙는다.

토끼

51년생 : 주변의 조언을 들으면 마음이 가벼워진다.

63년생 : 몸 상태에 귀 기울일 필요가 있다.

75년생 : 하던 일을 꾸준히 이어가는 것이 길하다.

87년생 : 그동안의 노력이 흐름을 만든다.

99년생 : 말보다 집중이 필요하다.



52년생 : 사소해 보이는 일도 소홀히 하지 마라.

64년생 : 주변 상황을 살피면 실수가 줄어든다.

76년생 : 정해진 약속과 흐름을 지키는 것이 유리하다.

88년생 : 마음의 짐이 조금씩 가벼워진다.

00년생 : 조급함을 내려놓으면 길이 자연스럽게 열린다.



53년생 : 서운함을 오래 담아두지 않는 것이 좋다.

65년생 : 대인관계가 부드럽고 조화롭다.

77년생 : 의외의 도움으로 기분이 밝아진다.

89년생 : 중요한 것은 속도보다 방향이다.

01년생 : 과한 감정 표현은 피하면 좋겠다.



54년생 : 적당한 타협이 조화와 편안을 만든다.

66년생 : 주변의 기운이 안정적으로 흐른다.

78년생 : 서두르지 않으면 실수가 없다.

90년생 : 사람과의 온화한 소통이 행운을 부른다.

02년생 : 감정적 반응은 줄이고 차분함을 선택하라.



43년생 : 먼저 한발 물러나면 일이 부드럽게 흐른다.

55년생 : 변동은 피하고 유지에 집중하라.

67년생 : 소소한 이득이 마음을 따뜻하게 한다.

79년생 : 서두르지 말고 상황을 차분히 정리하라.

91년생 : 욕심을 덜면 행운이 따라온다.

원숭이

44년생 : 일상 속에서 기쁨이 스며든다.

56년생 : 꾸준한 노력이 드러나는 시기.

68년생 : 배려가 관계를 한층 단단하게 한다.

80년생 : 새로운 계획은 천천히 준비하라.

92년생 : 감정에 휘둘리지 않으면 무난하다.



45년생 : 평온하게 흐르는 하루.

57년생 : 말보다 마음이 더 큰 설득력을 갖는다.

69년생 : 작은 행운이 이어진다.

81년생 : 사람 간 신뢰가 핵심이 되는 날.

93년생 : 결정은 서두르지 말고 한 번 더 점검하라.



46년생 : 매사가 순탄하게 이어진다.

58년생 : 성과가 서서히 드러난다.

70년생 : 사람 선택이 결과에 큰 영향을 준다.

82년생 : 감정은 담아두지 말고 차분히 정리하라.

94년생 : 자신의 속도를 유지하면 좋다.

돼지

47년생 : 생각보다 여유가 생긴다.

59년생 : 마음이 편해지니 말과 표정이 부드럽다.

71년생 : 조심성은 유지하되 과한 걱정은 내려놓아라.

83년생 : 차근차근 진행하면 무리 없이 성과가 있다.

95년생 : 너무 앞서 가지 않아도 된다. 지금 페이스가 적당하다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
