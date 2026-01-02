logo
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 4일

입력 2026 01 02 01:11 수정 2026 01 02 01:11
48년생 : 하루종일 웃음꽃 핀다.

60년생 : 최선을 다하면 길이 생긴다.

72년생 : 마음을 가볍게 가져라.

84년생 : 안전이 우선이다.

96년생 : 매사 순조롭게 흐른다.



49년생 : 주위의 조언을 새겨 들어라.

61년생 : 욕심을 덜면 마음이 편하다.

73년생 : 자신감이 필요한 때.

85년생 : 고통은 서서히 물러간다.

97년생 : 계획을 다시 점검하라.

호랑이

50년생 : 계약은 차분히 살펴보아라.

62년생 : 안부 전화 한 통이 복을 부른다.

74년생 : 복이 깃드는 날.

86년생 : 좋은 인연이 찾아오겠다.

98년생 : 무리한 약속은 피하라.

토끼

51년생 : 차분하게 기다리는 게 좋다.

63년생 : 적극적인 태도가 필요하다.

75년생 : 어려우면 기꺼이 도움을 청하라.

87년생 : 치밀한 계획이 오늘의 열쇠다.

99년생 : 말은 짧게, 행동은 묵묵히 하라.



52년생 : 상대의 의견을 참고하라.

64년생 : 오해가 풀려 신뢰 회복.

76년생 : 노력의 대가가 곧 찾아온다.

88년생 : 자존심은 살짝 내려놓아라.

00년생 : 틀린 정보는 바로잡아라.



53년생 : 서두르지 말아야 득이 크다.

65년생 : 오해는 대화로 풀어라.

77년생 : 있는 그대로를 보여줘도 충분하다.

89년생 : 성과가 오르니 힘이 난다.

01년생 : 조급함을 내려놓아라.



54년생 : 차근차근 하는 것이 지름길이다.

66년생 : 낭비를 줄여야 한다.

78년생 : 가벼운 운동으로 기분 전환하라.

90년생 : 일단 쉬어야 할 때.

02년생 : 친지와 즐거움 나눈다.



43년생 : 신중함이 필요한 날.

55년생 : 진심을 담는다면 성공한다.

67년생 : 느긋함이 행운을 부른다.

79년생 : 일의 성과가 쌓이고 있다.

91년생 : 뜻밖의 반가운 소식이 있다.

원숭이

44년생 : 여유가 필요한 날.

56년생 : 적극적으로 도전하라.

68년생 : 좋은 인연을 다정히 대하라.

80년생 : 현재의 자리를 지키는 게 좋다.

92년생 : 무리한 약속은 피하라.



45년생 : 생각을 정리하면 편해진다.

57년생 : 지출 관리가 필요하다.

69년생 : 실속이 있으니 좋은 하루.

81년생 : 작은 일에도 정성을 다하라.

93년생 : 좋은 기회가 들어온다.



46년생 : 기쁜 소식에 마음이 따뜻하다.

58년생 : 자존심을 내려두면 도움 된다.

70년생 : 마음 안정이 필요하다.

82년생 : 운이 드디어 풀렸구나.

94년생 : 매사 뜻한 대로 된다.

돼지

47년생 : 작은 이익으로 흐뭇하다.

59년생 : 지금은 화합할 때.

71년생 : 과감한 결단은 내일로 미루어라.

83년생 : 작은 일들은 성사된다.

95년생 : 차분한 대처가 필요하다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
