[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 1월 30일 금요일(음력 12월 12일, 갑진일)

2026년 1월 30일 금요일(음력 12월 12일, 갑진일)





2026년 1월 30일 금요일(음력 12월 12일, 갑진일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 **‘푸른 용(갑진)’**의 날입니다. 곧게 뻗어 나가는 나무의 기운과 힘찬 용의 기운이 만났습니다. 진취적이고 활력이 넘치는 날이지만, 자신의 주장이 너무 강하면 주변과 마찰이 생길 수 있으니 강약 조절이 필요한 하루입니다.쥐띠 (자)용과 쥐는 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 능력을 알아주는 사람이 나타나고, 리더십을 발휘하여 성과를 낼 수 있는 행운의 날입니다.1948년생: 아랫사람들에게 존경을 받고 명예가 올라갑니다. 덕을 베푸세요.1960년생: 그동안 공들였던 일이 드디어 결실을 맺습니다. 축배를 들어도 좋습니다.1972년생: 직장에서 승진 운이 있거나 중요한 프로젝트를 맡게 됩니다.1984년생: 재물운이 상승하여 통장 잔고가 늘어날 기회가 생깁니다.1996년생: 주변의 도움이 따르니 어려운 일도 척척 해결됩니다. 자신감을 가지세요.소띠 (축)용과 소는 서로 경쟁하거나 불편할 수 있는 관계(파살)입니다. 내 뜻대로 일이 풀리지 않아 답답할 수 있으니 한 발 물러서서 관망하는 것이 좋습니다.1949년생: 집안 문제로 신경 쓸 일이 생기지만, 시간이 지나면 해결됩니다.1961년생: 고집을 부리면 고립됩니다. 주변 사람들의 조언을 귀담아들으세요.1973년생: 예정에 없던 지출이 발생할 수 있습니다. 충동구매를 주의하세요.1985년생: 직장 동료와 의견 충돌이 있을 수 있습니다. 감정적인 대응은 금물입니다.1997년생: 연인과 사소한 오해로 다툴 수 있습니다. 자존심보다는 대화가 필요합니다.호랑이띠 (인)용과 호랑이가 만나 기세가 등등합니다. 추진력이 좋아지는 날이니 새로운 계획을 세우거나 도전하기에 적합합니다.1950년생: 건강이 호전되고 활력이 넘칩니다. 가벼운 여행도 좋습니다.1962년생: 금전 흐름이 원활하고 투자 운이 따릅니다.1974년생: 당신의 카리스마가 돋보이는 날입니다. 주도적으로 이끄세요.1986년생: 이직이나 변동을 생각하고 있다면 긍정적인 신호가 옵니다.1998년생: 친구들과의 모임에서 중심이 되어 즐거운 시간을 보냅니다.토끼띠 (묘)주변 상황이 당신에게 유리하게 돌아갑니다. 대인관계가 넓어지고 인맥을 쌓기에 좋은 날입니다.1951년생: 자녀나 손주에게 기쁜 소식을 듣게 됩니다.1963년생: 사람을 만나는 것이 곧 재산이 됩니다. 모임에 적극적으로 참석하세요.1975년생: 팀 프로젝트에서 좋은 성과를 거두고 칭찬을 듣습니다.1987년생: 창의적인 아이디어가 샘솟습니다. 메모하는 습관을 가지세요.1999년생: 이성운이 좋습니다. 마음에 드는 사람에게 먼저 다가가 보세요.용띠 (진)자신의 날을 만났지만, 용 두 마리가 만나면(자형) 오히려 과한 욕심이나 자만심이 화를 부를 수 있습니다. 겸손함이 최고의 무기입니다.1952년생: 내 주장을 너무 내세우지 마세요. 타협이 필요합니다.1964년생: 형제나 가까운 지인과 금전 문제로 다툴 수 있으니 주의하세요.1976년생: 일이 너무 많아 과로할 수 있습니다. 건강 관리에 신경 쓰세요.1988년생: 겉으로는 화려해 보이나 실속이 없을 수 있습니다. 내실을 다지세요.2000년생: 친구와 경쟁하려 하지 말고 상생의 길을 찾으세요.뱀띠 (사)용의 기운을 받아 뱀이 승천을 준비하는 형국입니다. 귀인의 도움을 받아 일이 순조롭게 진행됩니다.1953년생: 마음이 편안하고 가정이 화목하니 더 바랄 것이 없습니다.1965년생: 문서나 계약 관련 운이 좋습니다. 도장 찍을 일이 생깁니다.1977년생: 직장에서 능력을 인정받고 좋은 평가를 받습니다.1989년생: 솔로라면 소개팅이나 미팅에서 좋은 인연을 만날 수 있습니다.2001년생: 학업 성적이 오르거나 자격증 시험에 합격하는 등 좋은 결과가 있습니다.말띠 (오)활동적인 하루가 예상되지만, 체력 소모가 클 수 있습니다. 선택과 집중을 통해 효율적으로 움직이는 것이 좋습니다.1954년생: 외출 시 안전사고에 유의하세요. 급하게 서두르지 마세요.1966년생: 남의 말만 믿고 투자했다가 손해를 볼 수 있습니다. 신중하세요.1978년생: 바쁜 일정 속에 실수가 생길 수 있습니다. 꼼꼼하게 챙기세요.1990년생: 연인과 즐거운 데이트를 하거나 관계가 발전합니다.2002년생: 새로운 취미를 시작하기에 좋은 날입니다.양띠 (미)일이 뜻대로 풀리지 않고 장애물이 생길 수 있습니다. 조급해하지 말고 차분하게 마음을 다스리는 지혜가 필요합니다.1955년생: 건강 관리에 유의하고, 특히 소화기 계통을 조심하세요.1967년생: 믿었던 사람에게 서운한 감정을 느낄 수 있습니다. 기대를 낮추세요.1979년생: 직장에서 구설수에 휘말릴 수 있으니 언행을 조심해야 합니다.1991년생: 돈 쓸 일이 많아지니 지갑 사정을 잘 살펴야 합니다.2003년생: 공부가 손에 잡히지 않으니 잠시 휴식을 취하는 것도 방법입니다.원숭이띠 (신)용과 원숭이는 아주 좋은 파트너(삼합)입니다. 당신의 재능이 빛을 발하고, 주변의 도움으로 큰 성과를 얻을 수 있습니다.1956년생: 생각지 못한 횡재수나 선물이 들어옵니다.1968년생: 사업 운이 대길하니 매출이 오르고 거래가 활발해집니다.1980년생: 어려웠던 문제가 귀인의 도움으로 해결됩니다.1992년생: 당신의 아이디어가 채택되거나 능력을 인정받아 포상을 받습니다.2004년생: 친구들과의 관계가 더욱 돈독해지고 즐거운 추억을 만듭니다.닭띠 (유)용과 닭은 서로를 끌어당기는 합(육합)이 있어 최상의 궁합을 자랑합니다. 무엇을 해도 잘 풀리는 기분 좋은 하루입니다.1957년생: 집안에 경사가 생기거나 자녀가 효도를 합니다.1969년생: 명예운과 재물운이 동시에 따르니 어깨가 으쓱해집니다.1981년생: 미혼이라면 결혼 이야기가 오가거나 좋은 배필을 만날 수 있습니다.1993년생: 직장에서 승승장구하는 날입니다. 자신감을 가지세요.2005년생: 원하는 목표를 달성하거나 시험에서 좋은 성적을 거둡니다.개띠 (술)오늘은 용과 개가 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 변화와 변동이 심하고 예기치 못한 사고가 생길 수 있으니 매사 조심하세요.1958년생: 건강 검진을 받거나 병원에 갈 일이 생길 수 있습니다. 건강을 챙기세요.1970년생: 가까운 사람과 금전 거래는 절대 금물입니다. 사이만 멀어집니다.1982년생: 부부 싸움이 커질 수 있으니 오늘은 일찍 귀가하여 쉬는 것이 좋습니다.1994년생: 억울한 일이 있어도 참는 것이 이기는 것입니다. 나서지 마세요.2006년생: 집중력이 떨어지고 산만해지기 쉬우니 주의하세요.돼지띠 (해)용과 돼지는 서로 미묘한 신경전(원진)이 있을 수 있습니다. 감정 기복이 심해지고 예민해질 수 있으니 마음의 안정을 찾는 것이 중요합니다.1959년생: 남의 말에 일희일비하지 말고 주관을 지키세요.1971년생: 겉으로는 웃고 있어도 속으로는 근심이 있을 수 있습니다.1983년생: 직장 동료와 불필요한 경쟁은 피하세요. 실속이 없습니다.1995년생: 연인에게 집착하거나 의심하면 관계가 멀어집니다. 믿음을 가지세요.2007년생: 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 하루를 정리하는 것이 좋습니다.