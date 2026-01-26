[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 1월 31일 토요일(음력 12월 13일, 을사일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 1월 31일 토요일(음력 12월 13일, 을사일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘푸른 뱀(을사)’의 날입니다. 유연한 지혜를 상징하는 푸른색(목)과 불의 기운을 가진 뱀이 만났습니다. 두뇌 회전이 빠르고 예술적 감각이 돋보이는 날입니다. 주말을 맞아 사람들과 어울리며 즐거운 시간을 보내기에 좋지만, 즉흥적인 결정은 실수를 부를 수 있으니 신중함도 잊지 마세요.쥐띠 (자)생각이 많아지고 마음이 다소 불안할 수 있습니다. 억지로 무언가를 하려 하기보다는 흐름에 몸을 맡기는 것이 유리합니다.1948년생: 건강이 최고입니다. 무리한 약속은 잡지 말고 휴식하세요.1960년생: 자녀나 아랫사람과 대화할 때 고집을 피우면 사이가 멀어집니다.1972년생: 금전적인 문제로 고민이 생길 수 있으나 귀인의 도움으로 해결됩니다.1984년생: 직장이나 모임에서 남의 말에 휘둘리지 말고 주관을 지키세요.1996년생: 연인과 사소한 일로 다툴 수 있습니다. 오늘은 한 발 물러서 주는 것이 이기는 것입니다.소띠 (축)뱀과 소는 아주 좋은 짝(삼합)입니다. 주변 사람들과의 관계가 원만하고 협력이 잘 이루어져 기분 좋은 하루를 보냅니다.1949년생: 집안에 경사가 있거나 기다리던 반가운 소식을 듣습니다.1961년생: 베푼 만큼 돌아오는 날입니다. 인색하게 굴지 마세요.1973년생: 직장 동료나 친구의 도움으로 어려운 일을 쉽게 처리합니다.1985년생: 새로운 취미나 동호회 활동을 시작하기에 좋은 날입니다.1997년생: 짝사랑하던 사람과 가까워질 수 있는 기회가 생깁니다. 용기를 내세요.호랑이띠 (인)오늘은 뱀과 호랑이가 부딪히고 꼬일 수 있는 날(인사형)입니다. 의욕이 앞서 실수를 하거나 구설수에 오를 수 있으니 각별히 조심해야 합니다.1950년생: 낙상 사고 등 가벼운 부상을 조심하세요. 움직임을 최소화하세요.1962년생: 믿는 도끼에 발등 찍힐 수 있습니다. 가까운 사람이라도 보증은 금물입니다.1974년생: 운전 시 교통법규를 철저히 지키세요. 범칙금을 낼 수 있습니다.1986년생: 상대방의 자존심을 건드리는 말은 하지 않도록 주의하세요.1998년생: 계획대로 일이 풀리지 않아도 실망하지 마세요. 내일이 있습니다.토끼띠 (묘)활동력이 왕성해지고 여기저기서 당신을 찾는 연락이 옵니다. 인기가 상승하는 즐거운 날입니다.1951년생: 오랜 친구를 만나 회포를 풀며 즐거운 시간을 보냅니다.1963년생: 자녀에게 용돈을 주거나 선물을 하면 기쁨이 배가 됩니다.1975년생: 직장이나 사업에서 좋은 아이디어가 떠올라 칭찬을 받습니다.1987년생: 대인관계의 폭을 넓히기에 좋습니다. 모임에 빠지지 마세요.1999년생: 외모에 변화를 주거나 쇼핑을 하기에 좋은 날입니다.용띠 (진)재물운과 명예운이 동시에 따르는 날입니다. 다만, 너무 잘난 체하면 주변의 시기를 살 수 있으니 겸손하세요.1952년생: 아랫사람들에게 덕을 베풀면 훗날 큰 복으로 돌아옵니다.1964년생: 투자나 재테크에서 이익을 볼 수 있는 운입니다.1976년생: 리더십을 발휘하여 모임을 주도하면 좋은 평판을 얻습니다.1988년생: 경쟁자가 나타날 수 있으나 당신의 능력이 한 수 위입니다.2000년생: 학업 성취도가 높고 집중이 잘 되는 날입니다.뱀띠 (사)자신의 날을 맞아 기운이 강합니다. 지혜와 재치가 넘치지만, 자기 꾀에 자기가 넘어갈 수 있으니 정직하게 행동하는 것이 좋습니다.1953년생: 건강 관리에 신경 쓰고 규칙적인 식사를 하세요.1965년생: 새로운 일을 벌이기보다는 마무리에 집중하는 것이 좋습니다.1977년생: 남의 일에 간섭하다가 곤란해질 수 있습니다. 내 일만 하세요.1989년생: 연인과 오붓한 데이트를 즐기기에 좋습니다. 사랑이 깊어집니다.2001년생: 친구들과의 약속이 겹칠 수 있습니다. 스케줄 관리를 잘하세요.말띠 (오)뱀과 말은 같은 불의 기운으로 열정이 넘칩니다. 활발한 활동을 통해 스트레스를 해소하고 에너지를 얻으세요.1954년생: 가족들과 함께 나들이나 외식을 하면 화목해집니다.1966년생: 귀인의 도움으로 막혔던 일이 시원하게 뚫립니다.1978년생: 승부욕이 발동하는 날입니다. 선의의 경쟁은 성장의 밑거름이 됩니다.1990년생: 솔로라면 소개팅에서 호감 가는 이성을 만날 수 있습니다.2002년생: 친구들 사이에서 인기가 많아지고 주목받는 하루입니다.양띠 (미)불(뱀)이 흙(양)을 돕는 형국이라 안정적이고 평온한 하루입니다. 주변의 도움을 받아 순조롭게 일이 진행됩니다.1955년생: 마음의 여유를 가지고 취미 생활을 즐겨보세요.1967년생: 횡재수가 있어 복권을 사보거나 경품에 당첨될 수 있습니다.1979년생: 직장에서 능력을 인정받고 상사에게 칭찬을 듣습니다.1991년생: 고민이 있다면 주변 사람에게 털어놓으세요. 명쾌한 답을 얻습니다.2003년생: 공부보다는 휴식이 필요한 날입니다. 잠시 머리를 식히세요.원숭이띠 (신)뱀과 원숭이는 합(合)이기도 하지만 형(刑)의 관계이기도 합니다. 일이 잘 풀리다가도 갑자기 꼬일 수 있으니 끝까지 긴장을 늦추지 마세요.1956년생: 건강을 과신하지 말고 무리한 활동은 자제하세요.1968년생: 부부간에 갈등이 생기면 먼저 사과하는 것이 가정의 평화를 지킵니다.1980년생: 직장에서 변동수가 생길 수 있습니다. 긍정적으로 받아들이세요.1992년생: 연인 사이에 오해가 생길 수 있으니 대화를 많이 하세요.2004년생: 친구와의 약속이 취소되거나 변경될 수 있습니다.닭띠 (유)뱀과 닭은 최상의 파트너(삼합)입니다. 재물운, 연애운 모두 좋으니 콧노래가 절로 나오는 행복한 날입니다.1957년생: 자녀에게 좋은 일이 생겨 집안이 잔치 분위기입니다.1969년생: 사업가는 매출이 쑥쑥 오르고 직장인은 보너스를 기대할 만합니다.1981년생: 미혼이라면 결혼 운이 들어옵니다. 프러포즈를 하거나 받기에 좋습니다.1993년생: 당신의 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 기회가 찾아옵니다.2005년생: 시험 합격이나 성적 향상 등 노력의 결실을 봅니다.개띠 (술)불(뱀)이 흙(개)을 생해주니 주변의 지원사격이 든든합니다. 겸손한 자세로 임하면 더 큰 복을 받습니다.1958년생: 옛 지인을 만나 즐거운 시간을 보냅니다.1970년생: 문서 운이 좋으니 계약이나 매매가 성사될 수 있습니다.1982년생: 직장에서 승진이나 영전의 기회가 있습니다. 적극적으로 나서세요.1994년생: 금전운이 좋아 사고 싶었던 물건을 구매해도 좋습니다.2006년생: 친구와의 우정이 더욱 깊어지는 계기가 생깁니다.돼지띠 (해)오늘은 뱀과 돼지가 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 여행이나 원거리 이동은 피하고, 매사 신중하게 행동해야 탈이 없습니다.1959년생: 돈 거래는 절대 금물입니다. 빌려주지도 말고 빌리지도 마세요.1971년생: 부부 싸움이 커질 수 있으니 욱하는 성질을 죽이세요.1983년생: 직장에서 구설수에 휘말릴 수 있으니 언행을 조심해야 합니다.1995년생: 예기치 못한 사고가 발생할 수 있으니 안전운전 하세요.2007년생: 집중력이 떨어지고 마음이 산만하니 차분하게 명상을 해보세요.