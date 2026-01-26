[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 2일 월요일(음력 12월 15일, 정미일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 2일 월요일(음력 12월 15일, 정미일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 양(정미)’의 날입니다. 따뜻한 촛불처럼 은은하게 타오르는 불의 기운과 온순하면서도 고집 있는 양이 만났습니다. 감수성이 풍부해지고 예술적 감각이 돋보이는 날이지만, 속으로 끙끙 앓거나 욱하는 성질이 나올 수 있으니 마음을 차분하게 다스리며 한 주를 시작하는 것이 좋습니다.쥐띠 (자)생각이 많아져 머리가 복잡할 수 있습니다. 오늘은 혼자 고민하기보다 주변 사람과 대화하며 스트레스를 푸는 것이 좋습니다.1948년생: 건강에 유의해야 합니다. 특히 소화가 잘 되는 음식을 섭취하세요.1960년생: 무리한 투자나 확장은 피하고 현재를 지키는 것이 이득입니다.1972년생: 가까운 지인과 오해가 생길 수 있으니 말조심을 해야 합니다.1984년생: 업무 효율이 떨어질 수 있습니다. 우선순위를 정해 하나씩 처리하세요.1996년생: 연인이나 친구에게 서운함을 느낄 수 있습니다. 대화로 풀어나가세요.소띠 (축)양과 소는 서로 부딪히는 기운(충돌)이 있습니다. 매사 신중하게 행동하고, 급한 결정은 뒤로 미루는 것이 상책입니다.1949년생: 집안에 시끄러운 일이 생길 수 있으나 곧 잠잠해집니다.1961년생: 억울한 일이 있어도 오늘은 참고 넘기는 것이 후일을 위해 좋습니다.1973년생: 운전이나 기계 조작 시 안전사고에 각별히 유의하세요.1985년생: 직장에서 변동수가 있거나 이동 제안을 받을 수 있습니다.1997년생: 경쟁자와 다투지 마세요. 이겨도 상처만 남습니다.호랑이띠 (인)당신의 열정을 알아주는 사람이 나타납니다. 활동적으로 움직이면 그만큼 좋은 결과가 따라오는 활기찬 날입니다.1950년생: 명예운이 따르니 주변 사람들에게 칭송을 받습니다.1962년생: 금전 흐름이 원활해지고 생각지 못한 이익이 생깁니다.1974년생: 새로운 프로젝트나 일을 시작하기에 좋은 타이밍입니다.1986년생: 자신감을 가지고 밀어붙이세요. 승산이 있습니다.1998년생: 친구들과의 모임에서 리더 역할을 맡아 즐거운 시간을 보냅니다.토끼띠 (묘)양과 토끼는 아주 좋은 궁합(삼합)입니다. 대인관계가 술술 풀리고 주변의 도움으로 원하는 것을 얻는 행운의 날입니다.1951년생: 마음이 편안하고 집안에 경사가 생깁니다.1963년생: 귀인을 만나 어려움을 해결하고 새로운 기회를 얻습니다.1975년생: 직장에서 능력을 인정받고 동료들의 지지를 받습니다.1987년생: 재물운이 상승하여 여유가 생깁니다. 맛있는 것을 먹으러 가세요.1999년생: 인기가 많아지고 이성에게 고백을 받을 수도 있는 날입니다.용띠 (진)묵묵히 자신의 길을 가면 장애물도 비켜갑니다. 꾸준함이 정답이니 요령 피우지 말고 정직하게 임하세요.1952년생: 남의 말에 휘둘리지 말고 소신을 지키세요.1964년생: 돈 거래는 절대 금물입니다. 빌려주면 못 받을 수 있습니다.1976년생: 작은 성과에 만족하고 다음을 기약하는 여유가 필요합니다.1988년생: 경쟁 속에서도 빛나는 성과를 냅니다. 자만하지 마세요.2000년생: 학업 운이 좋으니 집중해서 공부하면 효과가 배가 됩니다.뱀띠 (사)활동력이 왕성해지고 여기저기서 당신을 찾습니다. 바쁜 만큼 실속도 챙길 수 있는 알찬 하루입니다.1953년생: 아랫사람에게 조언을 해주면 존경을 받습니다.1965년생: 중요한 계약이나 약속이 성사될 운입니다.1977년생: 이동수가 있어 출장을 가거나 외근을 할 일이 생깁니다.1989년생: 당신의 매력이 돋보이는 날입니다. 적극적으로 어필하세요.2001년생: 새로운 정보를 얻거나 배움의 기회가 찾아옵니다.말띠 (오)양과 말은 최고의 단짝(육합)입니다. 사랑과 우정이 깊어지고, 하는 일마다 순조롭게 풀리는 기분 좋은 월요일입니다.1954년생: 반가운 손님이 찾아오거나 기쁜 소식을 듣습니다.1966년생: 사업가는 매출이 오르고 직장인은 칭찬을 듣습니다.1978년생: 행운의 여신이 함께합니다. 도전하고 싶은 일이 있다면 오늘 하세요.1990년생: 연인과의 관계가 더욱 돈독해지고 데이트가 즐겁습니다.2002년생: 친구와의 약속이나 모임이 생활의 활력소가 됩니다.양띠 (미)자신의 날을 맞았지만, 너무 고집을 부리면 고립될 수 있습니다. 유연한 사고방식이 행운을 부릅니다.1955년생: 건강 관리에 신경 쓰고 무리한 활동은 자제하세요.1967년생: 예술적 감각이나 창의력이 돋보이는 날입니다.1979년생: 감정 기복이 심해질 수 있습니다. 마인드 컨트롤이 필요합니다.1991년생: 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 계획을 세워보세요.2003년생: 겉모습보다는 내면을 가꾸는 데 시간을 투자하세요.원숭이띠 (신)평범함 속에서 행복을 찾는 날입니다. 큰 욕심 없이 맡은 바 책임을 다하면 좋은 결과가 있습니다.1956년생: 주변 사람들과 화합하면 복이 굴러들어옵니다.1968년생: 뜻밖의 지출이 생길 수 있으니 지갑 단속을 잘해야 합니다.1980년생: 직장에서 스트레스를 받을 수 있으나 퇴근 후 잊어버리세요.1992년생: 새로운 취미를 시작하거나 운동을 하기에 좋은 날입니다.2004년생: 공부가 손에 잘 잡히지 않으면 잠시 쉬어가는 것도 방법입니다.닭띠 (유)조금은 예민해질 수 있는 날입니다. 완벽주의를 내려놓고 주변을 둘러보는 여유를 가지세요.1957년생: 관절이나 치아 등 건강 관리에 유의하세요.1969년생: 부부간에 사소한 다툼이 생길 수 있으니 서로 배려하세요.1981년생: 계획대로 되지 않아도 실망하지 마세요. 전화위복이 됩니다.1993년생: 화려한 겉모습보다 진실된 마음이 통하는 날입니다.2005년생: 친구들과의 수다가 스트레스 해소에 도움이 됩니다.개띠 (술)양과 개는 서로 불편한 관계(파살/형살)입니다. 인간관계에서 갈등이 생기거나 배신감을 느낄 수 있으니 기대치를 낮추세요.1958년생: 믿었던 사람에게 서운한 일이 생길 수 있습니다.1970년생: 보증이나 금전 거래는 절대 하지 마세요. 손해를 봅니다.1982년생: 자신의 비밀을 남에게 말하지 마세요. 말이 새어 나갑니다.1994년생: 억울한 누명을 쓸 수도 있으니 언행을 신중히 하세요.2006년생: 집중력이 떨어지고 산만하니 안전사고에 주의하세요.돼지띠 (해)양과 돼지는 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 주변의 도움으로 일이 잘 풀리고 마음이 편안한 하루입니다.1959년생: 재물운이 좋으니 소소한 이익을 기대해 볼 만합니다.1971년생: 귀인이 나타나 꼬였던 문제를 해결해 줍니다.1983년생: 직장에서 능력을 발휘하여 성과를 내고 인정을 받습니다.1995년생: 마음에 드는 이성이 있다면 용기 내어 다가가 보세요.2007년생: 학업 운이 상승하고 칭찬을 듣는 즐거운 날입니다.