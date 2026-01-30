[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 5일 목요일(음력 12월 18일, 경술일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 5일 목요일(음력 12월 18일, 경술일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 개(경술)’의 날입니다. 단단한 바위(경금)와 듬직한 개(술토)가 만났습니다. 의리와 신념이 강해지는 날로, 자신이 옳다고 믿는 일에는 뚝심 있게 밀고 나가는 힘이 있습니다. 다만, 너무 강직하면 주변과 부러질 수 있으니 부드러운 포용력도 함께 갖춘다면 더욱 완벽한 하루가 될 것입니다.-쥐띠 (자)책임감이 강해지고 리더십을 발휘할 기회가 생깁니다. 다만, 내 방식만 고집하면 주변의 반발을 살 수 있으니 소통에 신경 써야 합니다.1948년생: 아랫사람들에게 모범을 보이면 존경과 따르는 이가 생깁니다.1960년생: 금전운은 무난하나 큰 욕심은 금물입니다. 현상 유지에 힘쓰세요.1972년생: 직장에서 중요한 결정을 내려야 할 때가 옵니다. 신중하게 판단하세요.1984년생: 동료들과 협력하면 어려운 일도 쉽게 해결됩니다. 독단은 피하세요.1996년생: 연인에게 너무 자신의 주장을 강요하지 마세요. 다툼의 원인이 됩니다.-소띠 (축)오늘은 소와 개가 서로 부딪히고 경쟁하는 형국(형살)입니다. 사소한 시비가 큰 싸움으로 번질 수 있고, 건강에도 유의해야 하는 날입니다.1949년생: 소화기 계통이나 위장 건강을 조심하세요. 식사 조절이 필요합니다.1961년생: 믿었던 사람에게 서운한 말을 들을 수 있습니다. 너무 마음에 담아두지 마세요.1973년생: 형제나 친척과 재산 문제나 의견 차이로 다툴 수 있습니다. 양보가 약입니다.1985년생: 묵묵히 일해도 성과가 잘 드러나지 않아 답답할 수 있습니다. 때를 기다리세요.1997년생: 남의 일에 참견했다가 덤터기를 쓸 수 있으니 내 일만 하세요.-호랑이띠 (인)개와 호랑이는 아주 좋은 파트너(삼합)입니다. 당신의 용맹함과 개의 충직함이 만나니 거칠 것이 없습니다. 목표를 향해 질주하세요.1950년생: 명예가 올라가고 사람들의 칭송을 받습니다. 어깨가 으쓱해집니다.1962년생: 사업가는 매출이 오르고 좋은 계약을 맺을 운입니다.1974년생: 직장에서 승진이나 좋은 보직으로 이동할 기운이 있습니다.1986년생: 귀인의 도움으로 오랫동안 고민하던 문제가 해결됩니다.1998년생: 친구들과의 여행이나 모임이 행운을 가져다줍니다. 즐겁게 보내세요.-토끼띠 (묘)개와 토끼는 단짝 친구(육합)입니다. 서로 부족한 점을 채워주며 찰떡궁합을 자랑합니다. 모든 일이 순조롭고 마음이 평온합니다.1951년생: 집안에 경사가 생기고 자녀에게 효도를 받습니다.1963년생: 뜻밖의 재물이 들어오거나 빌려준 돈을 받을 수 있습니다.1975년생: 직장 동료와 호흡이 잘 맞아 업무 효율이 오르고 칼퇴근이 가능합니다.1987년생: 연애운이 최상입니다. 프러포즈를 하거나 받기에 아주 좋은 날입니다.1999년생: 새로운 취미나 동호회에서 좋은 인연을 만날 수 있습니다.-용띠 (진)오늘은 개와 용이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 변화와 변동이 심하고, 예기치 못한 사고나 방해물이 생길 수 있으니 자중하는 것이 좋습니다.1952년생: 혈압이나 심혈관 질환에 유의하세요. 화를 내면 건강만 해칩니다.1964년생: 투자나 투기성 자산 관리는 피하세요. 손실 위험이 큽니다.1976년생: 직장에서 라이벌과 부딪칠 수 있습니다. 오늘은 피하는 것이 상책입니다.1988년생: 연인과 이별수가 있으니 자존심 싸움은 절대 금물입니다.2000년생: 친구와 사소한 오해로 멀어질 수 있습니다. 말을 아끼세요.-뱀띠 (사)개(술토)가 뱀(사화)의 열기를 식혀주며 조절해 줍니다. 열정적으로 일하되, 차분하게 마무리를 짓는 지혜가 필요한 날입니다.1953년생: 건강 관리를 위해 보양식을 챙겨 드세요. 기력이 회복됩니다.1965년생: 바쁘게 움직인 만큼 성과가 따릅니다. 노력은 배신하지 않습니다.1977년생: 겉치레보다는 실속을 챙기세요. 화려한 제안 뒤에 함정이 있을 수 있습니다.1989년생: 이성에게 인기가 많아지지만, 구설수도 함께 따르니 처신을 잘해야 합니다.2001년생: 학업에 집중이 잘 되고 성적이 오르는 날입니다.-말띠 (오)개와 말은 아주 잘 맞는 사이(삼합)입니다. 당신의 에너지와 개의 성실함이 만나 시너지 효과를 냅니다. 활동적인 하루를 보내세요.1954년생: 반가운 소식이 들려오거나 먼 곳에서 귀한 손님이 찾아옵니다.1966년생: 꼬였던 일이 술술 풀리고 금전적인 융통도 원활해집니다.1978년생: 직장에서 능력을 인정받아 포상을 받거나 칭찬을 듣습니다.1990년생: 솔로라면 소개팅이나 미팅에서 이상형을 만날 확률이 높습니다.2002년생: 친구들과의 우정이 돈독해지고 즐거운 추억을 만듭니다.-양띠 (미)개와 양은 서로 경쟁하거나 방해하는 관계(파살)입니다. 일이 잘 풀리다가도 막힐 수 있고, 인간관계에서 잡음이 생길 수 있습니다.1955년생: 낙상 사고 등 부상을 조심하세요. 급하게 서두르지 마세요.1967년생: 믿었던 도끼에 발등 찍힐 수 있습니다. 사람을 너무 믿지 마세요.1979년생: 부부간에 갈등이 생기면 자존심을 버리고 먼저 손을 내미세요.1991년생: 직장에서 구설수에 휘말릴 수 있으니 언행을 신중히 해야 합니다.2003년생: 공부가 손에 잡히지 않고 마음이 붕 뜰 수 있습니다. 잠시 산책하세요.-원숭이띠 (신)흙(개)이 금(원숭이)을 생해주니 든든한 지원군을 얻은 격입니다. 아이디어가 샘솟고 주변의 도움으로 일을 쉽게 처리합니다.1956년생: 문서 운이 좋아 매매나 계약이 성사될 수 있습니다.1968년생: 귀인이 나타나 도움을 주니 근심 걱정이 사라집니다.1980년생: 재능을 발휘할 기회가 옵니다. 주저하지 말고 무대에 서세요.1992년생: 친구들과의 모임에서 리더십을 발휘하여 인기를 얻습니다.2004년생: 용돈이 생기거나 아르바이트 자리를 얻는 등 금전운이 좋습니다.-닭띠 (유)개와 닭은 서로 해를 끼치는 관계(해살)입니다. 배신을 당하거나 억울한 일을 겪을 수 있으니 매사 돌다리도 두들겨 보고 건너세요.1957년생: 건강 검진 결과에 신경 쓰거나 약을 챙겨 먹어야 할 일이 생깁니다.1969년생: 보증이나 금전 대여는 절대 금물입니다. 큰 손해를 봅니다.1981년생: 자신이 한 말이 와전되어 곤란해질 수 있습니다. 침묵이 금입니다.1993년생: 연인이나 친구에게 실망할 일이 생길 수 있습니다. 기대를 낮추세요.2005년생: 집중력이 떨어지고 예민해지기 쉬우니 휴식이 필요합니다.-개띠 (술)자신의 날을 만났지만, 개 두 마리가 모이면 시끄러울 수 있습니다. 친구나 동료와 의기투합할 수도 있지만, 고집 대결을 할 수도 있으니 주의하세요.1958년생: 오랜 친구를 만나 회포를 풀기에 좋은 날입니다.1970년생: 경쟁자가 나타날 수 있으나 선의의 경쟁은 발전에 도움이 됩니다.1982년생: 자신의 주장을 너무 내세우면 고립됩니다. 타협하는 자세가 필요합니다.1994년생: 같은 목표를 가진 사람들과 협력하면 좋은 결과를 얻습니다.2006년생: 친구와 사소한 일로 다툴 수 있습니다. 먼저 사과하면 풀립니다.-돼지띠 (해)개(술토)가 물(돼지)을 가두는 형국이라 답답함을 느낄 수 있습니다. 일이 뜻대로 풀리지 않아도 조급해하지 말고 때를 기다리세요.1959년생: 스트레스로 인한 소화불량을 조심하세요. 마음을 편하게 가지세요.1971년생: 금전적인 문제로 고민이 생길 수 있으나 귀인의 도움으로 해결됩니다.1983년생: 직장에서 상사의 간섭이 심해질 수 있습니다. 오늘은 묵묵히 따르세요.1995년생: 연인에게 집착하면 관계가 멀어집니다. 적당한 거리가 필요합니다.2007년생: 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 미래를 구상해 보세요.