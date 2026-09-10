[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 10일

36년생 : 욕심과 감정을 절제하면 평안한 하루가 된다.48년생 : 새로운 운이 열리며 변화의 기회가 찾아온다.60년생 : 다른 사람의 일에 지나치게 관여하지 마라.72년생 : 재물 관리에 신경 쓰고 불필요한 지출을 줄여라.84년생 : 처음 만나는 사람을 쉽게 믿지 않도록 하라.96년생 : 새로운 제안은 조건을 충분히 확인한 뒤 받아들여라.37년생 : 먼 거리의 이동이나 여행은 피하는 것이 좋다.49년생 : 시작은 어렵지만 시간이 지나면서 상황이 좋아진다.61년생 : 혼자 고민하지 말고 믿을 만한 사람에게 도움을 구하라.73년생 : 추진하는 일이 원만하게 이루어질 수 있다.85년생 : 운의 흐름이 크게 좋아져 기쁜 일이 생긴다.97년생 : 주변의 도움을 받아 목표에 한 걸음 가까워진다.호랑이38년생 : 처음에는 곤란하지만 끝내 해결책을 찾는다.50년생 : 몸의 상태를 점검하고 건강관리에 힘써라.62년생 : 어려운 이웃에게 베풀면 복이 되어 돌아온다.74년생 : 노력의 결실을 얻었으니 주변과 기쁨을 나누어라.86년생 : 금전운이 좋아 뜻밖의 수입을 기대할 수 있다.98년생 : 성과를 혼자 차지하기보다 친구와 함께 나누어라.토끼39년생 : 멀리 있는 사람에게서 반가운 연락이 온다.51년생 : 지나친 욕심을 줄여야 현재의 것을 지킬 수 있다.63년생 : 익숙한 방식과 기존의 관계를 유지하는 것이 좋다.75년생 : 작은 말다툼이 커질 수 있으니 먼저 양보하라.87년생 : 새로운 사람과 교류하며 활동 범위를 넓혀라.99년생 : 새로운 모임에 참여하면 좋은 인연을 만난다.40년생 : 투자나 큰 지출은 다음 기회로 미루어라.52년생 : 서로 돕고 협력해야 원하는 성과를 얻는다.64년생 : 억지로 얻으려 하면 오히려 손해가 생긴다.76년생 : 준비한 일이 성사될 가능성이 높은 날이다.88년생 : 자신을 낮추고 양보하면 일이 순조롭게 풀린다.00년생 : 혼자 돋보이기보다 협력하는 태도가 필요하다.41년생 : 원하는 것을 얻기 어려우니 마음을 비워라.53년생 : 동업이나 공동투자는 신중하게 판단해야 한다.65년생 : 귀인의 도움으로 막혔던 일이 해결된다.77년생 : 앞에 나서기보다 조용히 자신을 지키는 것이 좋다.89년생 : 시비가 생기면 불리하니 충돌을 피하라.01년생 : 친구와 금전 문제를 만들지 않도록 주의하라.42년생 : 집안이 평안하고 가족과 기쁨을 나눈다.54년생 : 동쪽으로의 이동이나 약속은 미루는 것이 좋다.66년생 : 하는 일마다 좋은 운이 따라 성과가 있다.78년생 : 다른 사람의 비밀과 약속을 반드시 지켜라.90년생 : 자신의 생각만 고집하지 말고 여러 의견을 들어라.02년생 : 친구들의 조언을 받아들이면 더 좋은 선택을 한다.43년생 : 가볍게 움직이고 활동하면 좋은 기운이 따른다.55년생 : 일이 계획과 다르게 흘러가도 침착하게 대응하라.67년생 : 시작은 어렵지만 시간이 지나면 점차 풀린다.79년생 : 집안에 재물과 기쁨이 들어오는 좋은 날이다.91년생 : 한곳에 머물기보다 적극적으로 움직여야 한다.03년생 : 새로운 활동에 참여하면 좋은 기회를 얻는다.원숭이44년생 : 집안이나 가까운 사람에게 큰 경사가 생긴다.56년생 : 재물운이 좋아지고 생활에 여유가 생긴다.68년생 : 자신의 형편과 위치를 지키는 것이 중요하다.80년생 : 가볍고 경솔한 행동은 신뢰를 잃게 한다.92년생 : 처음에는 힘들어도 끝내 좋은 결과를 얻는다.04년생 : 어렵다고 포기하지 않으면 실력이 크게 향상된다.45년생 : 가까운 사람과의 관계에서 말과 행동을 조심하라.57년생 : 자신의 책임을 다른 사람에게 떠넘기지 마라.69년생 : 아랫사람이나 자녀로 인해 기쁜 일이 생긴다.81년생 : 계획을 자주 바꾸지 말고 정한 대로 추진하라.93년생 : 마음이 가볍고 즐거운 하루를 보낸다.05년생 : 계획한 공부나 약속을 꾸준히 지켜야 한다.46년생 : 마음을 넓게 가지면 사람과의 갈등이 줄어든다.58년생 : 기쁨과 웃음이 넘치는 좋은 하루다.70년생 : 금전과 관련된 반가운 소식이 찾아온다.82년생 : 인간관계에서 오해가 생기지 않도록 조심하라.94년생 : 자신의 뜻대로 되지 않아도 억지로 밀어붙이지 마라.06년생 : 친구와 의견이 다르더라도 상대를 존중하라.돼지47년생 : 예상하지 못한 소식에 놀랄 수 있으니 침착하라.59년생 : 지나치게 큰 기대보다 현실적인 목표가 필요하다.71년생 : 걱정하던 일이 해결되어 마음이 가벼워진다.83년생 : 자신의 행동이 결과로 돌아오니 책임감을 가져라.95년생 : 절약하는 습관이 재정적 안정을 가져온다.07년생 : 용돈을 계획적으로 쓰고 충동구매를 줄여라.