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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 14일

입력 2026 10 14 01:24 수정 2026 10 14 01:24
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36년생 : 일과 금전에서 좋은 기회를 얻는 날이다.

48년생 : 전반적인 운이 좋아 하는 일이 잘 풀린다.

60년생 : 가족에게 반갑고 기쁜 행운이 찾아온다.

72년생 : 오랫동안 품었던 근심이 해결된다.

84년생 : 좋은 행운과 기회가 가까이 다가온다.

96년생 : 가족과 함께하면 마음이 편안하고 즐겁다.



37년생 : 다른 사람의 이야기를 귀담아들으면 행운이 따른다.

49년생 : 예상하지 못한 일이 생겨도 침착하게 대처하라.

61년생 : 즐겁고 만족스러운 기쁨을 누린다.

73년생 : 하는 일마다 만족스러운 성과를 얻는다.

85년생 : 어려운 상황이 오히려 좋은 기회로 바뀐다.

97년생 : 친구의 조언을 들으면 실수를 줄일 수 있다.

호랑이

38년생 : 새로운 일에 도전하면 만족스러운 성과가 따른다.

50년생 : 시간을 효율적으로 사용하면 이득이 생긴다.

62년생 : 몸과 마음이 안정되고 걱정이 줄어든다.

74년생 : 모든 일에 여유가 생기고 마음이 편안하다.

86년생 : 긍정적인 마음이 좋은 결과를 가져온다.

98년생 : 낯선 분야에도 자신 있게 도전해 보아라.

토끼

39년생 : 일을 정한 순서에 따라 차분하게 해결하라.

51년생 : 자신감을 가지고 일을 추진해도 좋다.

63년생 : 마음의 안정을 되찾고 충분히 쉬어라.

75년생 : 집안에 경사스럽고 반가운 일이 생긴다.

87년생 : 뜻밖의 인정과 좋은 평가를 받는다.

99년생 : 해야 할 일을 순서대로 처리하면 여유가 생긴다.



40년생 : 친구와 믿음을 나누면 좋은 일이 따른다.

52년생 : 주변 사람들과 함께하면 일이 쉽게 풀린다.

64년생 : 막혔던 일이 순조롭게 풀려나간다.

76년생 : 양보하고 인내하면 즐겁고 기쁜 일이 생긴다.

88년생 : 익숙한 방식을 버리고 새로운 방법을 받아들여라.

00년생 : 혼자 하기보다 친구와 협력하면 성과가 크다.



41년생 : 집안에 반갑고 경사스러운 일이 생긴다.

53년생 : 자신의 일에 충실하면 모든 일이 순조롭다.

65년생 : 계획한 대로 운이 상승하며 일이 잘 풀린다.

77년생 : 오랫동안 바라던 일이 이루어진다.

89년생 : 어려운 일이 생겨도 침착하게 대처하라.

01년생 : 맡은 일을 성실히 하면 좋은 평가를 받는다.



42년생 : 계획을 확실히 세우면 필요한 도움을 받는다.

54년생 : 주변의 관심과 인기가 높아지는 시기다.

66년생 : 생각하지 못했던 재물이나 이득이 생긴다.

78년생 : 과감한 결단을 내려야 할 일이 생긴다.

90년생 : 밝은 미소와 긍정적인 태도가 행운을 부른다.

02년생 : 계획을 세우고 움직이면 친구의 도움을 얻는다.



43년생 : 필요한 순간에 도움을 주는 사람이 나타난다.

55년생 : 차분하게 일을 풀어나가면 좋은 결과가 따른다.

67년생 : 몸과 마음을 편안하게 하고 충분히 쉬어라.

79년생 : 기다리던 일에 좋은 기회가 찾아온다.

91년생 : 기쁘고 좋은 일이 연이어 생기는 시기다.

03년생 : 서두르지 않고 차분하게 하면 기회를 잡는다.

원숭이

44년생 : 추진하는 일이 뜻대로 순조롭게 이루어진다.

56년생 : 가족과 함께하면 좋은 행운이 따른다.

68년생 : 바라던 일이 생각보다 쉽게 풀린다.

80년생 : 재물운이 좋아져 실속 있는 이득을 얻는다.

92년생 : 가까운 사람들과 즐거운 시간을 보낸다.

04년생 : 가족과 충분히 대화하면 마음이 편안해진다.



45년생 : 추진하는 모든 일이 순조롭게 성사된다.

57년생 : 이동이나 새로운 변화가 좋은 결과를 가져온다.

69년생 : 노력해 온 일이 서서히 빛을 발하기 시작한다.

81년생 : 금전적인 상황에 맞추어 계획적으로 움직여라.

93년생 : 순리대로 행동하면 좋은 행운이 따른다.

05년생 : 용돈과 지출을 계획적으로 관리하는 것이 좋다.



46년생 : 오해가 생길 수 있으니 말과 행동을 조심하라.

58년생 : 반갑고 좋은 소식이 연이어 들려온다.

70년생 : 이득은 생기지만 무엇보다 안정을 우선하라.

82년생 : 말과 행동에서 실수하지 않도록 신중하라.

94년생 : 이동하거나 밖에서 활동하면 좋은 운이 따른다.

06년생 : 오해를 받지 않도록 생각을 정확하게 표현하라.

돼지

47년생 : 주변의 관심과 인기가 높아지는 시기다.

59년생 : 기대한 만큼 만족스럽지 않아도 낙심하지 마라.

71년생 : 가까운 사람과의 관계가 더욱 좋아진다.

83년생 : 필요한 순간에 도움을 주는 사람을 만난다.

95년생 : 추진하는 일마다 막힘없이 순조롭게 진행된다.

07년생 : 친구에게 먼저 다가가면 관계가 가까워진다.
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