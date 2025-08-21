“이거 진짜예요?”…‘29 대 0’ 충격 점수 나온 대학축구, 무슨 일

지난 18일 열린 2025 水려한 합천 20회 1·2학년 대학축구연맹전 황가람기 대구과학대와 건국대의 경기 결과. 유튜브 채널 ‘iTOP21sports’ 캡처

유튜브 채널 ‘iTOP21sports’ 캡처

국내 대학축구 경기에서 한 팀이 29점을 내면서도 한 점도 실점하지 않는 결과를 내 눈길을 끈다.지난 18일 경남 합천 용주1구장에서 열린 ‘2025 水려한 합천 제20회 1·2학년 대학축구연맹전’ 황가람기 12조 예선 1차전에서 건국대는 대구과학대를 만나 승리를 따냈다. 최종 점수는 29-0으로 건국대의 압승이었다.이날 경기는 초반부터 건국대의 분위기였다. 시작 3분 만에 선취점을 따낸 건국대는 전반 45분에만 12골을 몰아치며 파죽지세를 보였다. 후반전에서는 이보다 많은 17골을 더하며 총 29점을 냈다. 경기 내내 실점은 단 한 점도 없었다. 29점의 점수 차는 축구에서는 좀처럼 유례를 찾기 힘든 기록이다.이렇듯 한쪽으로 크게 쏠린 결과가 나온 이유는 양 팀의 선수 구성 차이 때문이다. 대구과학대는 학기 중 축구팀이 생겨 선수 수급에 어려움을 겪었고, 결국 이번 대회는 일반 학생 위주로 팀을 꾸려 출전했다.이번 대회 전 과거 평택진위FC를 이끌었던 고재효 감독을 선임한 대구과학대는 내년부터 U리그 등 대회에 참가할 예정이다.이날 승장이 된 건국대 이성환 감독은 경기 후 인터풋볼과의 인터뷰에서 “상대 팀(대구과학대)은 엘리트 선수 출신 서너 명을 제외하고는 일반 학생들이라고 들었다”고 말했다.이 감독은 이어 “상대 전력이 약하다고 해서 최선을 다하지 않는 건 예의도 아니라고 생각해 준비한 경기력을 100% 발휘했다”고 덧붙였다.한편 전국 60개 대학팀이 참가하는 이번 대회는 죽죽장군기와 황가람기 2개 대회로 나뉘어 펼쳐진다. 죽죽장군기는 지난 17일 개막해 오는 30일까지, 황가람기는 18일 개막해 31일까지 각각 14일간 열린다.정회하 인턴기자