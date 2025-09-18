“못생겨도 너무 못생겼다” 태어나기도 전에 혹평…결국 ‘없던 일’된 마스코트

고양 소노 스카이거너스가 공개했던 구단 마스코트. 고양 소노 스카이거너스 인스타그램 캡처

고양 소노 스카이거너스 인스타그램 캡처

고양 소노 스카이거너스 인스타그램 캡처

프로농구 고양 소노 스카이거너스가 팬들의 반발에 마스코트를 교체하기로 했다.18일 소노 스카이거너스는 공식 소셜미디어(SNS) 계정에 “팬 여러분의 소중한 의견에 귀 기울였습니다”라며 “스카이거너스의 첫 번째 마스코트는 팬들의 목소리를 반영해 새롭게 준비하겠다”고 밝혔다.이어 “앞으로도 팬들과 소통하며 함께 만들어가는 구단이 되도록 최선을 다하겠다”며 “혼란을 드린 점에 대해 사과드린다”라고 고개를 숙였다.앞서 지난 15일 소노 스카이거너스는 SNS를 통해 구단 마스코트를 발표하며 이름 공모전을 개최했다.공개된 마스코트는 농구공과 폭탄을 결합한 형태의 얼굴에 사람 몸을 가진 모습이었다.마스코트의 독특한 생김새를 두고 팬들은 “생긴 게 왜 이래”, “너무 못생겼다”, “어린이 팬들이 마스코트 보고 울겠다”, “경기 지면 경기장에 폭탄 터뜨리겠다는 거냐”며 아쉬움을 드러냈다.이에 구단은 마스코트 소개, 이름 공모전 등 관련 게시글을 모두 삭제했고 마스코트를 새로 디자인해 시즌 중에 공개하기로 결정했다.마스코트 재디자인 계획이 전해지자 팬들은 “다행이다”, “제발 귀여운 마스코트로 부탁한다”, “대충 아무 고양이만 데려와도 폭탄 농구공보다는 나을 듯” 등의 반응을 보였다.한편 프로농구는 오는 10월 3일 개막을 앞두고 있다. 소노 스카이거너스는 지난 2024~2025시즌 정규리그 8위에 그치며 아쉬움을 남겼다.전력분석원 출신 손창환 감독을 임명하는 등 열의를 다진 소노 스카이거너스가 2023년 창단 이후 처음으로 ‘봄농구’에 나설 수 있을지 주목된다.유승하 인턴기자