“한 달 동안 매일 초콜릿 먹고 3㎏ 빠졌다”…무슨 초콜릿이길래?

日 ‘지방간 권위자’, 저서에서 사례 소개

지방간 환자들에 ‘다크초콜릿’ 섭취 권장

매일 25g 섭취…간 기능 개선·체중 감량

초콜릿은 지방과 당을 많이 함유한 ‘초고칼로리’ 식품으로 알려져 있다. 그러나 일본의 한 여성이 매일 소량의 초콜릿을 규칙적으로 섭취해 한달만에 3㎏을 감량했다는 사례가 공개됐다.이 여성이 섭취한 초콜릿은 카카오 함량이 70%가 넘는 ‘다크 초콜릿’인데, 이같은 다크 초콜릿이 지방간과 내장 지방을 줄임은 물론 체중 감량 효과도 있다는 설명이다.일본 주간 동양경제와 대만 싼리신문에 따르면 일본의 ‘지방간 권위자’인 구리하라 다케시 ‘구리하라클리닉 도쿄 니혼바시’ 원장은 최근 발간한 저서 ‘간의 부활’에서 이같은 사례를 소개했다.다케시 원장은 “내 클리닉을 찾는 지방간 환자들 대부분에게 다크 초콜릿을 먹는 것을 습관화하고 있다”면서 “이를 통해 거의 모든 분들의 간 기능이 개선됐고, 지방간 뿐 아니라 내장 지방과 피하 지방도 줄었다”고 설명했다.이어 “다크 초콜릿을 섭취한 환자들 중에는 ‘건강하게 살을 뺄 수 있었다’는 분들도 있었다”면서 한 40대 여성의 사례를 소개했다. 이 여성은 코로나19 팬데믹 기간 동안 집에 머물며 군것질을 하는 습관이 생겨 1년 사이 몸무게가 6kg 늘어난 것은 물론 건강검진에서 지방간 소견을 받기도 했다.다케시 원장은 이 여성에게 카카오 함량이 70%인 초콜릿을 매일 25g씩 섭취할 것을 권했다. 아침과 점심, 저녁 식사 전과 간식을 먹는 시간인 오전 10시, 오후 3시에 각각 5g 분량의 초콜릿 한 조각을 먹으라는 것이다.원장의 조언에 따른 이 여성은 한 달 만에 3㎏을 감량하는 데 성공했다. 간 세포 손상 정도를 나타내는 ALT 수치는 63에서 34로 정상 수준에 근접했고, 혈당 수치인 당화혈색소(HbA1c) 수치 역시 7.4%에서 6.5%로 떨어졌다.고칼로리 식품인 초콜릿을 꾸준히 섭취해 체중 감량에 성공했다는 역설적인 이야기의 배경에는 카카오 함량이 높은 초콜릿에 함유된 ‘카카오 폴리페놀’에 있다고 다케시 원장은 설명했다.식물에서 발견되는 화합물인 폴리페놀은 강력한 항산과 작용으로 인체에 있는 활성산소(유해산소)를 개선하며 항암 작용과 노화 방지 등 다양한 이점이 있다.카카오 함량이 80~90%에 달하는 다크초콜릿 역시 폴리페놀이 함유돼 있어 항산화 작용을 통한 지방간 예방 및 간 기능 개선 효과를 누릴 수 있다는 데 다케시 원장의 설명이다.다케시 원장은 또 “카카오는 식이섬유가 풍부해 당의 흡수를 완만하게 한다”면서 “식사 후 급격한 혈당 상승을 억제해 인슐린 분비가 안정되고, 이는 지방 축적에 제동을 건다”고 설명했다.또한 카카오의 식이섬유가 변비 해소에 도움이 되며, 이를 통해 체중 감량으로도 이어진다고 다케시 원장은 덧붙였다.다크초콜릿의 효과를 누리고 싶어도 특유의 쓴맛 때문에 망설여질 수 있다. 다케시 원장은 카카오 함량이 70%인 제품부터 시작해 다크초콜릿의 쓴맛에 적응할 것을 권한다.또한 매일 25g을 먹되 한 번에 다 먹지 말고 2~3시간 간격으로 5g씩 나눠 먹는 것이 좋다고 설명한다. 이는 다크초콜릿의 효과가 지속되는 시간이 2~3시간이기 때문이다. 그밖에 다크초콜릿의 혈당 안정 효과를 누리기 위해서는 식사 전에 먹는 것이 좋다고 조언했다.김소라 기자