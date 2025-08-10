logo
심장 안 좋은 사람, 홍삼 먹어도 될까?

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025 08 10 14:03 수정 2025 08 10 16:11
홍삼 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
홍삼 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


“홍삼 정도는 괜찮지 않나요?”

홍삼은 우리나라 건강기능식품 생산 실적의 상당 부분을 차지할 정도로 인기가 많다. 절편, 농축액, 단팥묵(양갱), 심지어 사탕 등 다양한 형태의 홍삼 추출물 함유 식품이 생산되고 있다.

이 때문에 “홍삼 정도는 괜찮지 않으냐”는 환자들이 많지만, 약을 먹어야 할 정도의 심장질환자라면 홍삼 섭취는 주의하는 게 좋겠다.

서울아산병원 심장내과 현준호 교수는 “개인적으로는 심장약 복용 환자에게 홍삼을 추천하기 어렵다”라고 단언했다.

현 교수는 “홍삼을 복용해서 심장이 나빠진다기보다는, 심장약을 복용하는 환자분들의 경우 부작용이 생겼을 때 홍삼 때문인지 아닌지 헷갈리는 경우가 있다”라고 강조했다.

심장질환자가 약물과 홍삼을 함께 복용하면, 부작용 발생 시 진단에 어려움이 따른다는 설명이다.

현 교수는 “홍삼은 생약 성분이라서, 섭취한 환자의 간 수치가 오르는 경우가 더러 있다. 이런 경우, 약물 때문인지 홍삼 때문인지 판단이 모호하다. 이는 꼭 필요한 약을 적용하지 못하거나 중단하거나 줄이는 결과로 이어지기도 한다”라고 우려했다.

그러면서 “무언가를 먹어서 심장이 좋아진다는 것은 불가능하다는 것을 명심했으면 좋겠다”라고 현 교수는 당부했다.

홍삼은 생인삼을 찌고 말려 만든 가공삼이다. 열처리 등 가공과정에서 인삼의 주요 성분인 ‘진세노사이드’가 체내 흡수성이 더 좋은 형태로 전환된다.

다만 불면증, 두통, 어지럼증, 가슴 통증, 생리불순, 혈압변화 등 부작용이 생길 수 있어 개인의 건강 상태에 따라 복용량과 기간을 달리할 필요가 있다.

특히 항응고제를 복용 중인 사람은 전문의 상담이 필수적이다. 임산부·수유부·어린이도 호르몬 변화에 민감할 수 있어 전문가 상담 후 복용해야 한다. 불면증이 있는 사람 역시 주의가 필요하다.

권윤희 기자
