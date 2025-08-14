2달만에 16㎏ 감량 ‘3단 변신’한 정치인, 밤에 먹던 ‘이것’ 끊었다

“운동만으론 다이어트 어려워, 식단 조절 효과”

“밤에 라면 2봉지·콜라 먹던 습관 버렸다”

대만 집권 민주진보당의 린여우창 전 비서장(사무총장)은 젊은 시절 수려한 외모를 자랑했으나(왼쪽) 정계 입문 뒤 후덕한 외모로 변했다.(가운데) 그는 지난해 식단 조절로 2개월만에 16㎏을 감량하는 데 성공했다.(오른쪽) 자료 : 린여우창 페이스북

라면 자료 이미지. 아이클릭아트

대만의 한 유력 정치인이 2개월만에 16㎏을 감량해 다이어트의 성공 비결이 이목을 끌고 있다. 그는 “운동만으로는 어려우며 식단 조절이 핵심”이라며 평소 즐겨 먹던 두 종류의 음식을 끊은 것이 주효했다고 밝혔다.지난 12일 대만 매체 ‘건강 2.0’은 지난달까지 집권 민주진보당 비서장(사무처장)을 맡았던 린여우창(54) 전 대만 내무부장의 다이어트 성공 비결을 전했다.린 전 부장은 20대 시절 영화배우를 연상케 하는 수려한 외모가 종종 소셜미디어(SNS)에서 화제를 모았다. 그러나 정계에 입문해 당 대변인과 지룽시장 등을 역임하는 동안 후덕한 외모로 변했고, 네티즌들은 그의 젊은 시절 사진과 현재 사진을 비교하며 “시장님 많이 드셔서 다행이다”, “이 나라가 시장님께 대체 무슨 짓을 한거냐” 등의 농담을 던지곤 했다.그런 린 전 부장은 지난해 한 행사에서 홀쭉해진 얼굴로 모습을 드러내 사람들을 놀라게 했다. 그는 “2달 동안 16㎏이 빠졌다”면서 “이 정도는 감량해야 건강해질 것”이라고 밝혔다.그는 “한때 운동으로 살을 빼려 했지만, 운동만으로는 안 된다”며 중요한 건 식단 조절과 생활 리듬의 변화라고 강조했다.특히 식단 조절로 평소 즐겨먹던 라면과 콜라 등 당이 많은 음료를 끊은 게 효과가 있었다고 설명했다. 그는 “늦은 시간 퇴근해 라면을 먹곤 했는데, 한 번 먹을때 라면을 두 봉지 끓이고 계란과 고기도 넣었다”면서 “먹고 나면 바로 잠을 자곤 했는데, 이런 습관 탓에 체중 감량이 어려웠다”고 털어놓았다.이어 “콜라나 캔커피 같은 단 음료도 즐겨 마셨는데, 이런 음식들을 끊고 식단을 조절하며 생활 리듬을 건강하게 유지하려 했다”고 설명했다.이에 대해 건강 2.0은 라면을 즐겨 먹는 습관이 탄수화물과 나트륨의 과다 섭취로 이어질 수 있다며, 라면을 끊기 어렵다면 채소를 면보다 더 많이 넣는 것이 좋다고 덧붙였다. 매체는 전문가를 인용해 채소와 계란, 닭가슴살 등을 라면에 넣으면 탄수화물과 섬유질, 단백질을 균형있게 섭취할 수 있고 나트륨을 비교적 덜 섭취할 수 있다고 설명했다.다만 밥이나 면 등 탄수화물을 전혀 섭취하지 않는 극단적인 식이조절을 할 경우, 몸이 탄수화물이 아닌 단백질을 에너지원으로 사용하게 돼 근손실로 이어질 수 있다고 지적했다.또한 운동과 식이조절, 생활 습관 변화 등이 맞물려야 체중 감량이 가능하며, 식이조절 없이 운동만 해서는 체중 감량 효과가 크게 줄어든다고 지적했다. 운동을 통해 지방을 줄이기 위해서는 중간 강도의 유산소 운동이 효과적이라고 강조했다.김소라 기자