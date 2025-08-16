logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“‘이것’ 착용한 채 잠자는 습관, 조기 노화 부른다”…전문가 경고 보니

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025 08 16 21:28 수정 2025 08 16 21:28
기사 소리로 듣기
다시듣기
자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


귀걸이를 착용한 채 잠을 자는 습관이 피부 노화를 촉진할 수 있다는 경고가 나왔다.

미 뉴욕포스트의 지난 11일(현지시간) 보도에 따르면 사만다 엘리스 박사는 최근 소셜미디어(SNS) 영상에서 “20년 뒤 친구들과 함께 앉아 있을 때, 다들 같은 미용 고민을 이야기할 때 ‘난 20년 전에 SNS에서 어떤 의사가 말해준 걸 들었다’고 말할 수 있도록 조언하겠다”며 말문을 열었다.

엘리스 박사는 “나이가 들면 귓불이 처지고 늘어진다”며 이러한 문제는 보통 40대가 넘어서 나타난다고 지적했다.

엘리스 박사는 귓불을 탄력 있게 유지할 수 있는 간단한 방법으로 “귀걸이를 한 채로 잠자지 않는 것”을 꼽았다.

미국 피부과 전문의 사만다 엘리스 박사. 틱톡 캡처
미국 피부과 전문의 사만다 엘리스 박사. 틱톡 캡처


다만 귓불이 아닌 귀 윗부분의 연골이 있는 부위에 한 피어싱은 예외다.

엘리스 박사는 “귀걸이를 끼고 있으면 귓구멍에 불필요한 부담과 스트레스를 주게 돼 실제보다 훨씬 빨리 늘어난다”고 경고했다.

이와 관련해 뉴욕 성형외과 의사 스태포드 브루만드 박사는 “귓불이 길어지면 나이 든 것처럼 보인다”며 “사람들은 나이가 들면서 노화의 미묘한 변화를 최소화하고 싶어하는데 그중 하나가 귀의 크기”라고 설명했다.

전문가들은 또한 귀걸이를 착용한 채 잠들면 피부 손상이 일어날 수도 있다고 경고한다.

성형외과 전문의 아닐 샤 박사는 데일리메일과의 인터뷰에서 “귀걸이를 한 채로 옆으로 누워 있으면 지속적인 압력 때문에 귓구멍과 주변 조직을 손상할 수 있다”고 지적했다.

그는 “귀 피부와 조직은 얼굴처럼 매우 민감해서 압력이나 압박은 해당 부위에 영구적인 변화를 일으킬 수 있다”며 “혹이나 흉터 등 장기적인 피부 손상을 초래할 수 있다”고 덧붙였다.

귀걸이 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
귀걸이 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


샤 박사는 자주 착용하는 귀걸이를 정기적으로 세척하지 않으면 위험하다고도 했다.

그는 “매일 착용하는 귀걸이는 기름, 피부 세포, 땀, 헤어 제품 등이 자연스럽게 축적돼 박테리아가 번식할 수 있다”며 “귀걸이를 정기적으로 세척하지 않으면 박테리아가 결국 귓구멍 안으로 들어가 지속적인 자극, 염증이 생기고 구멍 주변이 붉고 예민해질 수 있다”고 했다.

샤 박사는 이러한 이유로 잠자리에 들기 전 귀걸이를 빼라고 조언했다.

그는 “잠자리에 들기 전에 귀걸이를 빼고 순한 비누와 물로 귓불을 씻고 알코올이나 식염수로 귓불을 소독하면 좋다”고 설명했다.

조희선 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 살을 대체 얼마나 뺀거야?…악뮤 수현 몰라보게 달라진 모습

    thumbnail - 살을 대체 얼마나 뺀거야?…악뮤 수현 몰라보게 달라진 모습

  2. “폐지 리어카에 불 붙여”…‘15명 사상’ 제기동 방화 30대男 구속영장

    thumbnail - “폐지 리어카에 불 붙여”…‘15명 사상’ 제기동 방화 30대男 구속영장

  3. 문원, ♥신지와 결혼 앞두고…기나긴 고민 끝에 ‘중대 발표’

    thumbnail - 문원, ♥신지와 결혼 앞두고…기나긴 고민 끝에 ‘중대 발표’

  4. “투표 조작 대환장” 양궁 국가대표 장채환, SNS에 ‘극우’ 게시물…‘품위 논란’

    thumbnail - “투표 조작 대환장” 양궁 국가대표 장채환, SNS에 ‘극우’ 게시물…‘품위 논란’

  5. 도박에 빠진 은행원 최후…금고 털어 양말에 ‘불룩’ 4억 숨겼다

    thumbnail - 도박에 빠진 은행원 최후…금고 털어 양말에 ‘불룩’ 4억 숨겼다

  6. “‘이것’ 착용한 채 잠자는 습관, 조기 노화 부른다”…전문가 경고 보니

    thumbnail - “‘이것’ 착용한 채 잠자는 습관, 조기 노화 부른다”…전문가 경고 보니
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved