80대 노인 뇌 해부했더니 “30대보다 젊었다”…‘슈퍼 노인’의 비밀

‘50대 인지능력’ 유지하는 80대 ‘슈퍼 에이저’

美 노스웨스턴대, 79명 뇌 기증받아 해부

노인 이미지. 자료 : 아이클릭아트

80대 이상의 초고령인데도 50~60대 수준의 인지 능력과 기억력을 유지할 정도로 ‘젊은 뇌’를 가지고 있는 노인을 ‘슈퍼 에이저(super ager·슈퍼 노인)’라 한다. 최근 미국의 한 대학이 이들 슈퍼 에이저의 뇌를 해부해 공통점을 찾아내 주목을 받고 있다.미 NBC 등에 따르면 지난 25년동안 슈퍼 에이저들을 연구해온 노스웨스턴대 파인버그 의대 메술람 인지신경학·알츠하이머 연구소는 지난 7일 슈퍼 에이저 79명의 뇌를 해부한 결과 “이들이 슈퍼 에이저가 된 두 가지 메커니즘이 있었다”고 밝혔다.연구소는 2000년부터 연구에 참가한 슈퍼 에이저들을 대상으로 생활 방식 조사와 인지능력 조사, 뇌 스캔 등을 진행해왔으며, 이들 중 사후 뇌 기증에 동의한 79명에 대해 뇌를 해부했다.연구진은 이들의 뇌에서 알츠하이머병의 진행에 중요한 역할을 하는 것으로 알려진 아밀로이드 플라크(찌꺼기)와 타우 단백질의 엉킴 등을 살폈는데, 대부분의 사람에게서 이같은 문제를 찾아볼 수 없었다는 게 연구진의 설명이다.연구 논문의 저자인 산드라 와인트라우브 박사는 “이들의 뇌는 ‘저항’과 ‘회복탄력성’이라는 두 가지 특징이 있었다”면서 “아밀로이드 플라크와 타우 단백질 엉킴이 생기지 않거나, 생기더라도 뇌에 아무 영향을 미치지 않았다”고 말했다.이들은 또한 뇌의 외층인 ‘피질’이 젊은 성인보다 더 건강했다고 연구진은 설명했다. 대뇌 반구의 바깥층을 감싸고 있는 피질에는 신경세포들이 모여있는데, 감각과 운동은 물론 기억과 상상, 학습 등 고도의 정신 활동을 수행한다.노인들은 대뇌 피질의 두께가 감소해 인지 능력이 떨어지기 마련이지만, 연구진은 이들 슈퍼 에이저의 대뇌 피질이 얇아지기는 커녕 일부 부분에서는 젊은 성인보다 두껍기까지 했다고 설명했다.또 이들의 뇌에서는 사회적 지능과 관련된 ‘폰 이코노모 뉴런’과 기억력을 담당하는 내후각 피질 신경세포도 더 많았다고도 연구진은 덧붙였다.연구진은 슈퍼 에이저들의 뇌를 연구해 알츠하이머와 치매 등의 질환을 지연 및 예방할 수 있는 방법을 찾는 데 활용할 수 있다고 기대한다.또한 슈퍼 에이저들은 뇌 뿐 아니라 생활 습관이나 태도에서도 차이점을 드러낸다고 연구진은 설명했다. 평소 사교적인 생활 태도를 갖추고 활발한 대인 관계를 유지하는 것이 슈퍼 에이저들의 특징이라는 설명이다.해당 논문은 알츠하이머 협회 저널에 공개될 예정이라고 노스웨스턴대는 덧붙였다.김소라 기자