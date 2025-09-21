“맛있는데 노화 방지까지”…심혈관질환 사망 27%↓ ‘이것’ 정체

초콜릿의 원료인 코코아가 체내 염증을 줄여 노화 관련 만성질환 예방에 도움이 된다는 연구 결과가 나왔다.미국 비영리 의료기관 네트워크인 매스 제너럴 브리검 연구팀이 60세 이상 2만 1400여명을 대상으로 6년간 코코아 추출물 섭취 효과를 분석한 결과, 코코아 추출물을 섭취한 그룹은 심혈관질환으로 인한 사망 위험이 27% 낮았다.연구진은 이 같은 연구 결과를 실제 임상 현장에서 적용할 수 있을지 알아보기 위해 후속 연구를 통해 혈액 속 5가지 염증 지표 변화를 분석했다.참가자 598명을 대상으로 1~2년 추적 관찰한 결과, 코코아 추출물 보충제를 복용한 집단은 전신 염증 수준을 나타내는 ‘예측 고감도 C-반응 단백(hs-CRP)’ 수치가 대조군보다 8.4% 낮았다. 다른 노화 관련 바이오마커도 일관적으로 유지되거나 완만하게 증가했다.hs-CRP는 혈관 건강과 심장 질환 위험을 알려주는 중요한 지표로 수치가 낮을수록 염증이 줄고 있다는 뜻이다.연구진은 “코코아 추출물의 염증을 줄이는 효과가 심혈관 건강 개선과 관련이 있을 수 있다”라고 설명했다.체내 염증을 줄이는 효과는 카카오 열매에 들어 있는 ‘플라바놀’ 성분에서 비롯된다. 플라바놀은 항산화제 폴리페놀의 일종으로 다크 초콜릿, 코코아를 비롯해 베리류, 포도, 사과, 녹차 등 다양한 식물성 식품에 많이 함유되어 있다.플라바놀은 노화를 촉진하는 활성산소의 발생을 억제하고 뇌 혈류를 촉진해 기억력 향상에 효과적이다.특히 혈관 기능을 개선하고 혈압을 낮춰 심혈관질환 예방에 도움이 되는 것으로 알려져 있다.연구를 이끈 하버드 의대 하워드 세소 교수는 “코코아 추출물이 건강한 생활 습관을 대신할 수는 없지만, 나이 들수록 생기는 염증을 조절하고 심장 건강을 지키는 데 잠재적 역할이 있다”며 “균형 잡힌 식물성 식단이 노화 관리와 건강 유지에 중요하다”라고 말했다.해당 연구 결과는 지난 17일 국제학술지 ‘나이와 노화(Age and Ageing)’에 게재됐다.유승하 인턴기자