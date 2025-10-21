비만이어도 사망 위험 낮은 사람, ‘손’을 보면 알 수 있다?

美 연구진, 악력과 비만 진행 간 연관성 분석

13년간 9만 3000여명 추적 관찰

“‘비만 전 단계’, 악력 강할수록 사망 위험↓”

근육이 많고 근력이 강한 연예인의 대표 주자로 꼽히는 배우 마동석. 자료 : 마동석 인스타그램

비만이더라도 근육이 많고 근력이 강할 경우 비만과 관련된 장기 기능 손상을 겪을 가능성과 사망 위험이 낮다는 연구 결과가 나왔다.미국 루이지애나 주립대 페닝턴 생의학연구소 내 만성질환역학연구소의 션윈 조교수와 후강 연구소장 연구팀은 비만 진행과 악력(握力) 간의 연관성을 분석한 결과 이같이 나타났다고 20일(현지시간) 임상 내분비학 및 대사 저널에 공개한 논문을 통해 밝혔다.연구팀은 영국 바이오뱅크에서 9만 3000여명의 데이터를 13년여간 추적해 악력과 비만으로 인한 장기 기능 장애 및 사망 위험 간의 연관성을 분석했다. 악력 테스트는 만성질환 및 사망 위험을 예측하는 지표로 널리 활용되고 있다.연구진은 체지방이 많지만 장기 손상 등의 징후가 없는 비만 단계인 ‘비만 전 단계’의 참가자들의 양손 평균 악력을 유압식 악력계를 활용해 측정했다.이어 악력에 따라 상·중·하 3개 그룹으로 나누고, 참가자들이 비만으로 인한 장기 기능 손상 및 사망에 이를 위험을 비교 분석했다. 추적 관찰 기간 중 총 8163명이 사망했다.분석 결과 유압식 악력계로 측정한 악력이 표준편차 기준 1단위(약 10~12㎏) 증가할 때마다 비만으로 인한 장기 기능 손상이 발생할 위험이 약 14% 줄어드는 것으로 나타났다.악력이 가장 강한 상위 그룹은 하위 그룹보다 비만으로 인한 장기 기능 손상 위험이 20%, 사망 위험이 23% 낮았다.연구진은 악력 테스트를 통해 비만이 진행중인 사람들의 장기 기능 손상 및 각종 합병증의 위험을 측정하고 예방할 수 있음을 이번 연구 결과가 보여줬다고 평가했다.후 소장은 “이 연구는 근력이 신체 구성과 대사 건강을 연결하는 중요한 생리학적 지표로 작용한다는 것을 보여준다”면서 “근력을 유지하는 것이 인체의 장기를 비만으로부터 보호하는 역할을 할 수 있으며, 악력 테스트를 지표로 해 대사 및 심혈관 합병증을 예방하기 위한 조기 개입이 가능하다”고 강조했다.김소라 기자