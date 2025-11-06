선거 때 투표 안한 당신, ‘사망 위험’ 1.7배 높다고?

핀란드 헬싱키大, 유권자 300만여명 분석

투표 안한 男 사망 위험 73%↑, 女 63%↑

“건강한 유권자가 투표 참여 활발 입증”

‘대선 사전투표 했어요’

제21대 대통령선거 사전투표 이틀째인 30일 경기도 수원시 팔달구 수원시청 별관에 마련된 투표소에서 투표를 마친 유권자들이 다양한 투표 인증 용지들을 보여주고 있다. 2025.5.30 연합뉴스

‘소중한 한 표’

21대 대통령선거 사전투표 이틀째인 30일 인천 부평구청에 마련된 투표소에서 한 유권자가 투표하고 있다. 2025.5.30 연합뉴스

선거에서 투표하지 않은 사람의 사망 위험이 투표를 한 사람보다 70% 높다는 연구 결과가 핀란드에서 나왔다.그간 “건강한 사람들이 투표에 적극적으로 참여한다”는 연구는 이어져 왔지만 투표 참여와 사망 위험을 분석한 연구는 이례적이다.핀란드 헬싱키 대학교 연구진은 30세 이상 자국민 318만 5000여명을 20년간 추적 관찰한 결과 이같이 나타났다고 5일(현지시간) 국제학술지 역학·지역사회 보건 저널(Journal of Epidemiology and Community Health)에 발표한 논문을 통해 밝혔다.그간 의학계는 건강한 유권자들이 투표 등 정치 참여에 적극적이라는 사실에 주목해왔다. 2022년 미국의사협회는 정책 제안을 통해 “투표는 건강의 사회적 결정 요인”이라고 명시했으며, 계층 간 투표 참여율 격차를 분석해 건강 지표로 삼는 방법에 관한 연구도 이어져 왔다.다만 유권자들의 건강을 다면적이고 객관적으로 분석하는 데 한계가 있는 탓에, 이번 연구는 객관적인 데이터인 사망 위험을 토대로 이뤄졌다.연구 대상자들은 1999년 핀란드 국회의원 선거에서 투표한 유권자들로, 연구진은 이들의 투표 여부와 사회인구학적 특성 및 사망 여부 등의 정보를 연계해 분석했다. 당시 투표율은 남성 71.5%, 여성 72.5%였다.추적 관찰 기간 연구 대상자 중 105만 3483명이 숨졌다. 이들 대부분(95만 5723명)은 질병 등 내적 원인으로 숨졌으며 나머지는 사고나 폭력, 알코올 등 외적 요인으로 숨졌다. 사망 원인이 밝혀지지 않은 2000여명은 분석에서 제외했다.분석 결과 1999년 국회의원 선거에서 투표하지 않은 남성의 사망 위험은 투표한 남성 대비 73% 높았으며, 여성은 63% 높았다.연구 대상자들의 각기 다른 교육 수준을 조정해 재차 분석한 결과 투표하지 않은 남성의 사망 위험은 64%, 여성의 사망 위험은 59% 높은 것으로 나타났다.특히 투표 참여 여부와 사망 위험 간의 연관성 외적 요인에 의한 사망에서 더 밀접하게 나타났다. 연령 및 성별로 분석하면 50세 미만 남성에게서 연관성이 뚜렷했다.연령을 조정해 분석하면 투표하지 않은 남성과 여성 모두의 사망 위험이 투표한 사람 대비 2배 높았다.소득별로 분석하면 가구 소득이 하위 25%에 속하는 남성들 사이에서 투표하지 않은 사람의 사망 위험이 가장 컸다.연구진은 “관찰 연구라는 점에서 인과관계를 명확히 규명한 것은 아니다”라면서 “개인들은 특정 선거에서 투표하지 않는 것을 선택할 수 있으며, 투표를 하려 해도 모종의 이유로 하지 못할 수 있다”고 한계를 인정했다.그러면서도 “유권자의 교육 수준과 무관하게 투표 참여 여부와 사망 위험 간의 강한 연관성을 규명했다는 점에서 투표 참여 여부가 건강에 관한 연구에서 중요한 요소라는 기존 연구의 주장을 뒷받침한다”고 평가했다.김소라 기자