logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“헬스장에서 맨발로 샤워하지 마세요”…미생물학자의 경고

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025 11 15 16:08 수정 2025 11 15 16:08
기사 소리로 듣기
다시듣기
샤워 이미지 123rf
샤워 이미지 123rf


운동 후 헬스장 샤워실에서 맨발로 씻는 습관을 다시 생각하게 만드는 실험 결과가 나왔다. 공용 샤워실 바닥에서 채취한 세균을 배양하자 두꺼운 박테리아 층이 형성된 것이다.

팔로워 50만명을 보유한 미생물학자 겸 품질관리 분석가 닉 아이커는 최근 체육관 공용 샤워실 바닥의 세균 번식 여부를 직접 확인하는 실험 영상을 틱톡에 올렸다. 영상은 2만회 가까운 조회수를 기록하며 주목받았다.

그는 샤워실 바닥을 면봉으로 여러 차례 문지른 뒤, 이를 ‘공용 샤워실 바닥’이라고 적힌 배양 용기에 옮겨 인큐베이터에 보관했다. 일정 시간이 흐른 뒤 용기를 확인하자 두껍게 번식한 박테리아가 관찰됐다. 아이커는 “이것이 공용 샤워실에서 슬리퍼가 반드시 필요한 이유”라고 강조했다.

전문가들도 공용 샤워실의 감염 위험성을 지적한다. 프리므로즈 프리스톤 영국 레스터대 임상미생물학과 교수는 “체육관에서 세균이 가장 많은 곳은 따뜻하고 습한 공간”이라며 “사우나, 샤워실, 수영장, 스파 등이 대표적”이라고 설명했다.

그는 “땀에는 비타민·미네랄·젖산·아미노산·지질 등 세균의 성장에 필요한 영양 성분이 포함돼 있다”고 덧붙였다.

수건을 타인과 함께 사용하면 세균이 전파될 수 있어 주의가 필요하다. 123rf
수건을 타인과 함께 사용하면 세균이 전파될 수 있어 주의가 필요하다. 123rf


바이러스·진균 감염 위험도 크다는 지적이다. 브래드퍼드대 조너선 플레처 교수는 영국 데일리메일과의 인터뷰에서 “세균보다 바이러스 감염 위험이 더 높다”며 “사마귀나 무좀 같은 감염이 특히 흔하다”고 말했다. 사마귀는 인유두종바이러스(HPV)로 인해 발생하며, 무좀은 가려움·발적·각질·갈라짐 등을 유발하는 대표적인 발 감염이다.

수건도 감염 매개가 될 수 있다. 미국 컬럼비아대 의료센터의 수잔 휘티어 박사는 건강 매체 ‘프리벤션’을 통해 “깨끗이 씻었다고 해도 피부 박테리아는 수건에 옮겨 붙는다”며 “박테리아는 며칠 새 급격히 증식한다”고 경고했다. 그는 “대부분 건강에 큰 문제는 없지만 MRSA 같은 병원성 세균이 묻어 있을 경우, 드물게 혈액 감염으로 이어질 수 있다”고 설명했다.

전문가들은 공용 샤워실·수영장·헬스장 탈의실 등을 이용할 때 슬리퍼 착용, 샤워 후 발 충분히 건조, 상처가 있을 경우 맨발 이용 금지 등을 기본 수칙으로 지킬 것을 권고한다. 특히 면역력이 약한 사람은 각별한 주의가 필요하다.

김유민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 주사 맞더니 20분 만에 사망…약물 잘못 넣은 간호조무사 집행유예

    thumbnail - 주사 맞더니 20분 만에 사망…약물 잘못 넣은 간호조무사 집행유예

  2. 손담비 아기가 쓴 헬멧 뭐길래…‘두상 교정’ 찾는 부모들 늘었다

    thumbnail - 손담비 아기가 쓴 헬멧 뭐길래…‘두상 교정’ 찾는 부모들 늘었다

  3. 곽튜브 아내, 방송 첫 등장…“대구 출신, 연예인 관심 없어”

    thumbnail - 곽튜브 아내, 방송 첫 등장…“대구 출신, 연예인 관심 없어”

  4. “예뻐서 결혼했는데 부부관계 1년에 1번…직장 잃고 이혼당했습니다”

    thumbnail - “예뻐서 결혼했는데 부부관계 1년에 1번…직장 잃고 이혼당했습니다”

  5. 30년 뒤 깨어날 ‘냉동 인간’ 아내 vs 현여친…50대男 “어쩌죠?” 기막힌 사연

    thumbnail - 30년 뒤 깨어날 ‘냉동 인간’ 아내 vs 현여친…50대男 “어쩌죠?” 기막힌 사연

  6. “헬스장에서 맨발로 샤워하지 마세요”…미생물학자의 경고

    thumbnail - “헬스장에서 맨발로 샤워하지 마세요”…미생물학자의 경고
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved