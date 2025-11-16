logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

생닭 이렇게 손질? 주방서 ‘세균 폭발’…청소해도 14%는 안 죽는다

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025 11 16 11:14 수정 2025 11 16 11:14
기사 소리로 듣기
다시듣기
생닭을 칼로 자르는 모습. 123rf
생닭을 칼로 자르는 모습. 123rf


요리 전에 생닭을 물로 씻는 습관이 식중독 위험을 높인다는 경고가 나왔다. 물이 튀면서 살모넬라균 등 해로운 세균이 주방 곳곳으로 퍼질 수 있기 때문이다.

11일(현지시간) 데일리메일에 따르면, 호주 식품안전정보위원회는 최근 생닭을 조리 전에 씻지 말라고 권고했다.

위원회는 닭고기를 씻어야 깨끗해진다는 통념이 잘못된 것이며, 실제로는 식품 안전을 위협한다고 강조했다.

위원회 조사 결과, 생닭을 요리하는 성인의 절반 이상이 조리 전에 닭을 물로 헹군다.

미국에서도 보건 당국의 거듭 경고했지만 최대 70%의 사람들이 여전히 이런 습관을 유지하고 있다.

전문가들은 닭을 씻을 때 세균이 물과 함께 사방으로 튀면서 싱크대와 조리대, 다른 음식으로 옮겨간다고 설명한다.

미국에서는 판매되는 생닭 25개 중 1개꼴로 살모넬라균이 검출된다. 이 세균은 심한 설사와 복통, 구토를 유발하며, 매년 미국에서 100만명이 감염되고 420명이 사망한다.

대부분은 가벼운 증상으로 끝나지만 어린이나 노인에게는 탈수나 패혈증 같은 심각한 합병증이 생길 수 있다.

생닭에는 살모넬라 외에도 대장균, 리스테리아, 캄필로박터 등 식중독을 일으키는 세균이 있을 수 있다.

2019년 미국 농무부 연구에서는 닭을 씻은 사람들의 60%가 싱크대에 세균을 남겼다. 싱크대를 청소한 후에도 14%는 여전히 세균이 남아 있었다. 이 세균들은 표백제나 알코올 세정제로 소독하지 않으면 몇 시간에서 몇 주까지 표면에서 살아남는다.

생고기나 육즙이 닿은 모든 표면을 비누와 물로 철저히 닦아야 하는 이유다.

세균을 없애는 가장 확실한 방법은 충분히 가열하는 것이다. 미 농무부에 따르면, 가금류는 내부 온도가 74도에 도달해야 안전하다.

만약 닭에서 제거하고 싶은 이물질이 있다면, 물로 씻지 말고 젖은 종이 타월로 해당 부위를 가볍게 두드린 뒤 즉시 손을 씻으라는 조언이다.

김성은 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 곽튜브 아내, 방송 첫 등장…“대구 출신, 연예인 관심 없어”

    thumbnail - 곽튜브 아내, 방송 첫 등장…“대구 출신, 연예인 관심 없어”

  2. 손담비 아기가 쓴 헬멧 뭐길래…‘두상 교정’ 찾는 부모들 늘었다

    thumbnail - 손담비 아기가 쓴 헬멧 뭐길래…‘두상 교정’ 찾는 부모들 늘었다

  3. 주사 맞더니 20분 만에 사망…약물 잘못 넣은 간호조무사 집행유예

    thumbnail - 주사 맞더니 20분 만에 사망…약물 잘못 넣은 간호조무사 집행유예

  4. “꿈처럼 행복” 밝은 미소…‘유방암 투병’ 박미선, 깜짝 근황 전했다

    thumbnail - “꿈처럼 행복” 밝은 미소…‘유방암 투병’ 박미선, 깜짝 근황 전했다

  5. 결혼 전부터 이혼 생각?…젊은 男女 ‘이것’ 유행, 이유 있었다

    thumbnail - 결혼 전부터 이혼 생각?…젊은 男女 ‘이것’ 유행, 이유 있었다

  6. 30년 뒤 깨어날 ‘냉동 인간’ 아내 vs 현여친…50대男 “어쩌죠?” 기막힌 사연

    thumbnail - 30년 뒤 깨어날 ‘냉동 인간’ 아내 vs 현여친…50대男 “어쩌죠?” 기막힌 사연
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved