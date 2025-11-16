생닭 이렇게 손질? 주방서 ‘세균 폭발’…청소해도 14%는 안 죽는다

생닭을 칼로 자르는 모습. 123rf

요리 전에 생닭을 물로 씻는 습관이 식중독 위험을 높인다는 경고가 나왔다. 물이 튀면서 살모넬라균 등 해로운 세균이 주방 곳곳으로 퍼질 수 있기 때문이다.11일(현지시간) 데일리메일에 따르면, 호주 식품안전정보위원회는 최근 생닭을 조리 전에 씻지 말라고 권고했다.위원회는 닭고기를 씻어야 깨끗해진다는 통념이 잘못된 것이며, 실제로는 식품 안전을 위협한다고 강조했다.위원회 조사 결과, 생닭을 요리하는 성인의 절반 이상이 조리 전에 닭을 물로 헹군다.미국에서도 보건 당국의 거듭 경고했지만 최대 70%의 사람들이 여전히 이런 습관을 유지하고 있다.전문가들은 닭을 씻을 때 세균이 물과 함께 사방으로 튀면서 싱크대와 조리대, 다른 음식으로 옮겨간다고 설명한다.미국에서는 판매되는 생닭 25개 중 1개꼴로 살모넬라균이 검출된다. 이 세균은 심한 설사와 복통, 구토를 유발하며, 매년 미국에서 100만명이 감염되고 420명이 사망한다.대부분은 가벼운 증상으로 끝나지만 어린이나 노인에게는 탈수나 패혈증 같은 심각한 합병증이 생길 수 있다.생닭에는 살모넬라 외에도 대장균, 리스테리아, 캄필로박터 등 식중독을 일으키는 세균이 있을 수 있다.2019년 미국 농무부 연구에서는 닭을 씻은 사람들의 60%가 싱크대에 세균을 남겼다. 싱크대를 청소한 후에도 14%는 여전히 세균이 남아 있었다. 이 세균들은 표백제나 알코올 세정제로 소독하지 않으면 몇 시간에서 몇 주까지 표면에서 살아남는다.생고기나 육즙이 닿은 모든 표면을 비누와 물로 철저히 닦아야 하는 이유다.세균을 없애는 가장 확실한 방법은 충분히 가열하는 것이다. 미 농무부에 따르면, 가금류는 내부 온도가 74도에 도달해야 안전하다.만약 닭에서 제거하고 싶은 이물질이 있다면, 물로 씻지 말고 젖은 종이 타월로 해당 부위를 가볍게 두드린 뒤 즉시 손을 씻으라는 조언이다.김성은 기자