“한 개에 3000원이요?” 유튜버 말 더듬게 한 부산 어묵 가격…‘바가지’ 논란

“어묵 한 꼬치에 3000원”에 놀란 유튜버

부산 유명관광지 ‘바가지 요금’ 지적

부산의 한 관광지에서 어묵 한 꼬치를 3000원에 판매해 ‘바가지 논란’이 일고 있다. 유튜브 ‘투깝이’ 캡처

부산의 한 관광지에서 어묵 한 꼬치를 3000원에 판매해 ‘바가지 논란’이 일고 있다.지난 18일 유튜브 채널 ‘투깝이’에는 ‘부산 길거리 오뎅 가격. 3천원? 너무한 거 아닌가요? 부산 어묵 바가지 상황!’이라는 제목의 영상이 올라왔다.해당 영상에서 유튜버는 부산 기장군 해동용궁사 인근서 촬영을 하다 “어묵 먹자”며 한 노점을 찾아 “매운어묵이 얼마냐”고 물었다. 이에 “3000원이요”라는 대답이 돌아오자 “몇개, 몇개에요?”라고 말을 더듬으며 다시 물었다. 상인은 “한 개에 3000원”이라고 또박또박 말했고 유튜버는 “아 그래요?”라고 인사하며 돌아섰다.유튜버 일행은 “잘못 들은 거 아닌가요?”라고 의심했고 유튜버는 “어묵이 하나에 3000원이면 너무한 거 아니냐. 저 사람 빌딩 사겠는데”라며 믿지 못하는 반응을 보였다. 이어 “그래도 부산에서 파는 어묵이니까 한 개만 먹어보자”며 다시 가게를 찾아 매운어묵 한 개를 샀다. 같이 판매하고 있는 핫도그 가격을 물으니 “한 개에 4000원”이라는 답이 돌아왔다.유튜버는 해당 매운어묵을 먹은 뒤 “어묵맛은 그냥 어디서나 파는 어묵맛”이라며 특별할 게 없다는 평을 전했다.이러한 가격이 인근 가게와의 담합인지 확인해야겠다는 유튜버는 다른 가게를 찾아 매운어묵 가격을 물었고 “1개 3000원”이라는 답을 들었다.매운어묵뿐만 아니라 아무 양념도 하지 않은 어묵도 3000원이었다. 이에 유튜버가 “이것도 3000원이냐”고 묻자 상인은 “들어봐. 어묵 자체가 틀려”라고 말했다. 유튜버는 “3000원이면 많이 비싼 거 아니냐”고 말했고 상인은 “드셔 보시고 얘기하셔”라고 자신감을 보였다.유튜버 일행은 “아이스크림도 그렇고 기본적으로 다 3000~4000원”이라며 “가족 단위로 온 사람들은 힘들겠다”고 말했다.이에 유튜버는 “너무하다”면서 “딸이 만약 어묵을 좋아해서 4개를 먹었다면 1만 2000원이 나온다”며 기막혀했다.이후 이들 일행은 부산 해운대 시장을 찾아 어묵 가격을 조사해보기로 했다. 한 노점에서 ‘불오뎅’ 가격을 묻자 “한 개에 1400원”이었고, 유튜버는 “1400원도 싼 편은 아니다”라고 말했다. 다른 점포들에선 “한 개에 1200원”이었다.유튜버는 물가가 비싼 서울 강남역의 노점에서도 어묵은 보통 한 개에 1000원이라며 부산 어묵의 바가지 요금을 지적했다.영상을 접한 네티즌들은 “외국인 친구가 부산 다신 안 가게 된 계기가 저 포장마차 바가지 물가 때문이다”, “부산사람인데 저런 집은 절대 안 사먹는다”, “저 관광지 노점에서 가족 4명이 가격 물어보지 않고 먹었다가 5만원 넘게 나왔다”, “부산도 바가지요금 문제로 관광객이 끊겨야 정신을 차릴 것”이라는 비판이 이어졌다.일부 시민들이 가격 담합을 의심하며 민원까지 제기했지만, 관할 지자체는 “음식 판매 가격은 가게 자율이며 강제할 수 없는 부분”이라는 답변을 내놓은 것으로 전해졌다.이보희 기자