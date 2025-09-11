美 구금 한국인 석방…수갑 등 구속없이 평상복으로 버스 탑승

이민단속으로 체포됐던 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 직원들이 탑승할 버스가 11일(현지시간) 미국 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에 주차돼 있다. 2025.9.11. 연합뉴스

미국에서 일하던 한국인 300여명이 미 이민 당국의 급습을 받아 체포된 지 일주일 만에 풀려났다. 이들은 수갑 등 구속 없이 평상복으로 버스에 탑승했다.외교부 당국자는 11일(현지시간) “우리 국민들이 미 조지아주 포크스턴에 있는 이민세관단속국(ICE) 구금 시설에서 나와 버스 탑승을 시작했다”고 밝혔다.이들은 한국으로 돌아오는 대한항공 전세기 탑승을 위해 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항으로 이동해 현지시간으로 11일 오후 12시쯤, 한국시간으론 12일 오전 1시쯤 이륙할 예정이다.석방된 한국인은 총 317명이다. 이 중 316명이 귀국길에 오르고 1명은 미국에 남기로 했다. 이 국민은 가족이 영주권자라서 미국에 남는 것으로 파악됐다.전세기엔 총 330명이 탑승한다. 이번 단속으로 역시 구금된 중국인 10명, 일본인 3명, 인도네시아인 1명 등도 전세기에 탑승한다.조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장에서 일하던 이들이 지난 4일 일터에 들이닥친 미 연방 요원들에게 붙잡혀 구금된 지 일주일 만에 이뤄진 석방이다.이보희 기자