logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

금주 뜻 몰라 지적받은 신입…“왜 기죽이냐” 엄마가 대신 사표

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025 09 24 13:55 수정 2025 09 24 13:55
기사 소리로 듣기
다시듣기
기사 상황을 일러스트로 표현한 AI 이미지
기사 상황을 일러스트로 표현한 AI 이미지


“금주(今週)의 뜻도 몰라 꾸짖었더니, 다음날 어머니가 사표를 들고 회사에 찾아왔다.”

직장 7년 차 여성 A씨는 23일 JTBC ‘사건반장’에 문해력으로 인해 생긴 직장 내 해프닝을 전했다.

A씨는 신입 후배에게 “금주에 회식이 있으니 단체 문자를 보내라”고 지시했다. 그런데 후배는 “회사에서 술 안 마시는 행사가 있느냐”며 되물었다. ‘금주(禁酒)’로 착각한 것이다.

A씨가 ‘금일, 익일, 명일’ 등 기본 단어까지 차근차근 알려주자, 옆에서 지켜보던 부장이 “한 달이나 됐는데 아직도 모르느냐”고 타박했다.

그런데 이날 퇴근 후 후배의 어머니가 전화를 걸어 “사람들 앞에서 기죽여 속이 시원하냐”며 항의했고, 급기야 다음날 회사에 찾아와 자녀 대신 사표까지 냈다. A씨는 “내가 그렇게 잘못한 건가 싶어 어이가 없었다”고 토로했다.

전문가들은 “문해력의 기본 문제라기보다는 사회생활 태도의 문제”라면서도, 최근 젊은 세대에서 기본 단어조차 해석을 놓치는 사례가 늘고 있다고 지적했다.

실제로 한 온라인 커뮤니티에는 후배에게 “쾌청하다”는 뜻을 알려줬다가 “조선족이냐”는 말을 들었다는 직장인의 사연이 올라왔다.

신입 직원이 ‘쾌청’을 “숙취 없는 상태”로 오해했기 때문이다. 설명을 듣고도 “한자를 잘 안다”며 조선족이냐고 되물어 당혹감을 샀다.

이처럼 ‘금주’를 ‘술 금지’로, ‘사흘’을 ‘숫자 4’로, ‘심심한 사과’를 ‘지루한 사과’로 잘못 이해하는 사례가 잇따르며 사회 전반의 문해력 저하 우려가 커지고 있다.

OECD가 지난해 발표한 ‘국제성인역량조사(PIAAC)’에서도 한국 성인의 언어 능력이 10년 전보다 큰 폭으로 하락해 OECD 평균을 밑도는 것으로 조사됐다. 특히 16~65세 전 연령대에서 하락세를 보였다.

김유민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”

    thumbnail - “처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”

  2. “예쁜 엄마, 너무너무 사랑해요”…송승헌 ‘모친상’ 절절한 심경

    thumbnail - “예쁜 엄마, 너무너무 사랑해요”…송승헌 ‘모친상’ 절절한 심경

  3. 수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백

    thumbnail - 수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백

  4. 김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

    thumbnail - 김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

  5. “매일 9명씩 사형” 男女 안 가리는 ‘이 나라’…무슨 죄 지었길래?

    thumbnail - “매일 9명씩 사형” 男女 안 가리는 ‘이 나라’…무슨 죄 지었길래?

  6. “내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...

    thumbnail - “내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved