청년·직장인 단골 ‘프랜차이즈 술집’의 배신…‘위생 관리’ 민낯 드러났다

최종범 인턴기자
입력 2025 09 25 17:27 수정 2025 09 25 17:55
한국 밤거리. 픽사베이
한국 밤거리. 픽사베이


대학생과 직장인들이 많이 찾는 주점 프랜차이즈들이 식품위생법을 위반한 사례가 집계됐다. 이 중 투다리는 가장 많은 위반 건수를 기록했다.

장종태 더불어민주당 의원이 25일 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면, 2020년부터 2025년까지 주요 5대 주점 프랜차이즈에서 적발된 식품위생법 위반 건수는 총 1037건이다.

업체별로는 투다리가 451건으로 가장 많았다. 이어 역전할머니맥주(257건), 크라운호프(120건), 간이역(115건), 펀비어킹(94건)이 뒤따랐다.

특히 투다리와 역전할머니맥주는 전체 위반 건수의 68.3%를 차지해 위생 관리 부실이 심각한 수준인 것으로 나타났다.

위반 유형을 보면 ‘영업자 준수사항 위반’이 728건(70.2%)으로 가장 많았다. 이어 ‘영업 변경 신고 위반’(144건), ‘위생교육 미이수’(99건) 등이 주를 이뤘다.

영업자 준수사항 위반에는 ▲소비기한이 지난 원재료·제품 보관 및 판매 ▲기구·용기·포장의 불결 관리 ▲식중독 발생 시 현장 보존 미이행 등이 포함된다.

픽사베이
픽사베이


업체별 위반 유형을 보면 투다리는 영업자 준수사항 위반이 389건(86.3%)으로 대부분을 차지했다. 역전할머니맥주는 영업자 준수사항 위반이 111건(43.2%), 영업 변경 신고 위반이 65건(25.3%)으로 집계됐다. 간이역과 펀비어킹도 영업자 준수사항 위반이 각각 83.5%, 66.0%의 비중으로 가장 높았다.

지난해 공정거래위원회가 발표한 가맹사업 현황에 따르면 2022년 말 기준, 주점 프랜차이즈 가맹점 개수는 투다리가 1378개로 가장 많았고, 이어 역전할머니맥주(859개), 크라운호프(413개), 간이역(383개), 펀비어킹(349개) 순으로 많았다.

장 의원은 “대학생과 직장인들이 즐겨 찾는 주점 프랜차이즈에서 소비기한 위반이나 비위생적 식품 취급 같은 문제가 반복되는 것은 국민 건강을 위협하는 심각한 행위”라며 “관련 부처와 지자체가 철저하게 지도·감독해야 한다”고 말했다.

최종범 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
