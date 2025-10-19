‘흑백요리사’ 트리플스타 누명 벗었다…공금횡령 의혹 ‘무혐의’

흑백요리사에 출연 중인 왼쪽부터 트리플 스타, 요리하는 돌아이, 이모카세 1호, 나폴리 맛피아가 7일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2024.10.07. 뉴시스

레스토랑 공금을 횡령했다는 의혹을 받던 셰프 트리플스타(본명 강승원)에 대해 경찰이 무혐의 결론을 내렸다.19일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난달 초 트리플스타의 업무상 횡령 혐의에 대해 혐의없음 불송치 결정을 내렸다.강남서는 지난해 11월 트리플스타가 운영 중인 레스토랑 공금 일부를 빼돌렸다는 그의 전처 주장과 관련한 누리꾼의 수사 의뢰가 국민신문고를 통해 접수되자 조사에 착수했다.트리플스타는 지난해 9월 방영된 넷플릭스 요리 서바이벌 프로그램 ‘흑백요리사’에 출연해 최종 3위를 하면서 관심을 받았으나 해당 의혹이 제기되자 대외 활동을 잠정 중단했다.트리플스타가 출연한 ‘흑백요리사’는 무명 요리사들이 주목받는 스타 셰프에게 도전하는 구조의 요리 서바이벌 예능이다.실력은 있지만 기회를 얻지 못했던 ‘흑수저’ 셰프들이 ‘백수저’ 계급의 셰프들과 펼치는 치열한 승부로, 계급과 차별을 요리로 뒤집는 흥미로운 메시지를 담고 있다.올 하반기 공개 예정인 시즌2에는 시즌1에 이어 백종원 더본코리아 대표와 미슐랭 3스타 셰프 안성재가 심사위원으로 합류한다.하승연 기자