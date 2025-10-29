트럼프 “한국과 훌륭한 회담…무역 합의 마무리 단계”

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령 공식 환영식에서 국기에 경례하고 있다. 2025.10.29 [대통령실통신사진기자단]

도널드 트럼프 대통령은 29일 한미 관세협상과 관련해 “무역 협정이 거의 마무리 단계에 왔다”고 말했다.트럼프 대통령은 이날 경주 아시아태평양 경제협력체(APEC) 정상회의의 ‘리더스 만찬’ 모두발언에서 “한국과 훌륭한 회담을 가졌다. 많은 것을 결정할 수 있는 생산적인 회의였다”며 이같이 밝혔다.트럼프 대통령은 “국가 안보와 관련한 얘기도 나눴다”며 “이제 많은 중요한 아이템, 항목에 대해 결론을 내릴 것으로 생각한다”고 한미 통상·안보 협상이 막바지에 왔음을 시사했다.트럼프 대통령은 “전 행정부에서는 4년에 걸쳐 1조 달러(약 1420조원) 이하의 투자를 이끌어 냈는데, 제가 2기 1년차를 마칠 때가 되면 21조~22조 달러(약 3경원)를 달성할 것으로 보인다”며 “관세는 잘 사용했을 때 국가 안보와 대단히 직결되는 문제”라고 말했다.앞서 트럼프 대통령은 만찬장에 들어서기 전 ‘한국과 무역 협상을 체결했냐’는 취재진의 질문에 “그렇다. 우리는 협정을 체결했다(We did. we reached a deal)”고 답했다. 다만 구체적인 협상 내용은 언급하지 않았다.앞서 이재명 대통령과 트럼프 대통령은 이날 오후 2시 39분 경주 국립경주박물관에서 확대 오찬 겸 정상회담을 시작해 1시간 27분 동안 한미 정상회담을 했다.이보희 기자