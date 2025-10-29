logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[속보] 한미 관세협상 타결 “총 2000억 달러 현금 투자…의약품 등 최혜국 대우”

이보희 기자
입력 2025 10 29 19:39 수정 2025 10 29 19:48
기사 소리로 듣기
다시듣기
이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 이 대통령 주최 정상 특별만찬에서 악수하고 있다. 2025.10.29. 연합뉴스
이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 이 대통령 주최 정상 특별만찬에서 악수하고 있다. 2025.10.29. 연합뉴스


한미 양국이 29일 열린 정상회담에서 3500억 달러(약 500조원)의 대미투자 중 2000억 달러(약 284조원)를 현금 투자하기로 합의했다.

김용범 대통령실 정책실장은 29일 오후 경주 아시아태평앙경제협력제(APEC) 미디어센터에서 이같은 내용의 한미 관세협상 세부 합의 내용을 발표했다.

한미 양국은 3500억 달러의 대미투자 펀드를 ▲2000억 달러 현금투자 ▲1500억 달러(약 213조원) 조선업 협력으로 구성하기로 했다. 현금 직접 투자는 우리나라의 외환 지출 여력을 고려해 연간 200억 달러로 투자 상한을 설정했다.

김 정책실장은 “2000억 달러 투자가 한 번에 이뤄지는 게 아니고 연간 200억 달러 한도 내에서 사업 진척 정도에 따라 나눠 투자해 우리 외환시장이 감내할 수 있는 범위에 있고 영향을 최소화 할 수 있다”고 설명했다.

양국은 한미 조선업 협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA·Make America Shipbuilding Great Again)에 투입하는 1500억 달러는 한국 기업 주도로 추진키로 했다.

관세협상이 타결됨에 따라 미국은 우리나라에 대한 상호관세와 자동차 및 부품 관세를 15%로 인하하기로 했다.

김 정책실장은 또한 “미국이 의약품, 목재 등 품목관세 분야에서 한국에 최혜국 대우를 보장했다”고 밝혔다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “군인 사칭해 女의사 성폭행” 발칵…실제 직업은 배달원? 어떻게 속였나

    thumbnail - “군인 사칭해 女의사 성폭행” 발칵…실제 직업은 배달원? 어떻게 속였나

  2. 7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

    thumbnail - 7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

  3. “32년을 여자로 살았는데”…생리 안 해서 병원 갔더니 ‘충격’ 진단

    thumbnail - “32년을 여자로 살았는데”…생리 안 해서 병원 갔더니 ‘충격’ 진단

  4. “거절했는데도 계속…” 송지은, ♥박위와 결혼생활 불만 고백

    thumbnail - “거절했는데도 계속…” 송지은, ♥박위와 결혼생활 불만 고백

  5. 윤정수, 결혼식 한달 앞두고…‘양다리 의혹’ 터졌다

    thumbnail - 윤정수, 결혼식 한달 앞두고…‘양다리 의혹’ 터졌다

  6. ‘77억’ 역대급 전세, 90년생 유튜버가 계약…나인원한남 입성

    thumbnail - ‘77억’ 역대급 전세, 90년생 유튜버가 계약…나인원한남 입성
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved