“아까 했던 말이잖아!”…중복되는 재난문자, 이제 자동으로 거른다

인공지능(AI) 생성 이미지

30일 행정안전부가 발표한 재난문자 길이 제한 개편안. 행정안전부 제공

정부가 효율적인 재난정보 전달을 위해 재난문자 운영방식을 단계적으로 개선한다.30일 행정안전부는 재난문자가 필요한 정보를 충분히 전달할 수 있도록 길이를 확대하고, 중복·과다 송출을 막는 기능을 만들겠다고 밝혔다.재난문자의 길이는 기존 90자 이내에서 157자 이내로 확대된다. 그간 재난문자는 한정된 분량 탓에 간단한 수준의 안내만 가능했는데, 글자수를 늘려 더 구체적이고 상황에 적합한 정보를 전달하겠다는 것이다.157자로의 분량 확대는 오는 31일부터 ▲충북 진천군 ▲경남 창원시 ▲경남 통영시 ▲제주 제주시 등 4개 지역에서 시범운영을 거친 뒤 전국에 적용할 방침이다.다만 대피명령 등 긴급재난문자는 기존 90자 체계를 유지한다. 2019년 이전 출시된 구형 휴대전화는 157자 길이의 재난문자를 수신할 수 없어서다.재난문자 발송 시스템에 ‘송출 전 중복 검토 기능’도 도입된다. 유사한 내용의 재난문자가 반복돼 피로감을 유발하거나 경각심이 무뎌질 수 있다는 지적을 반영한 조치다.앞으로는 같은 지역에 동일한 내용의 문자가 24시간 이내에 반복 송출될 경우, 시스템이 중복 여부를 자동 감지해 발송자에게 알린다. 이 기능은 31일부터 부산과 세종에서 시범 운영한 뒤 내년 하반기부터 전국으로 확대된다.행안부 관계자는 “이번 개선은 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 재난문자의 실효성을 한층 높이는 전환점”이라고 강조했다.정회하 인턴기자