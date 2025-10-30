logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“아까 했던 말이잖아!”…중복되는 재난문자, 이제 자동으로 거른다

정회하 인턴기자
입력 2025 10 30 15:22 수정 2025 10 30 15:22
기사 소리로 듣기
다시듣기
인공지능(AI) 생성 이미지
인공지능(AI) 생성 이미지


정부가 효율적인 재난정보 전달을 위해 재난문자 운영방식을 단계적으로 개선한다.

30일 행정안전부는 재난문자가 필요한 정보를 충분히 전달할 수 있도록 길이를 확대하고, 중복·과다 송출을 막는 기능을 만들겠다고 밝혔다.

재난문자의 길이는 기존 90자 이내에서 157자 이내로 확대된다. 그간 재난문자는 한정된 분량 탓에 간단한 수준의 안내만 가능했는데, 글자수를 늘려 더 구체적이고 상황에 적합한 정보를 전달하겠다는 것이다.

157자로의 분량 확대는 오는 31일부터 ▲충북 진천군 ▲경남 창원시 ▲경남 통영시 ▲제주 제주시 등 4개 지역에서 시범운영을 거친 뒤 전국에 적용할 방침이다.

다만 대피명령 등 긴급재난문자는 기존 90자 체계를 유지한다. 2019년 이전 출시된 구형 휴대전화는 157자 길이의 재난문자를 수신할 수 없어서다.

30일 행정안전부가 발표한 재난문자 길이 제한 개편안. 행정안전부 제공
30일 행정안전부가 발표한 재난문자 길이 제한 개편안. 행정안전부 제공


재난문자 발송 시스템에 ‘송출 전 중복 검토 기능’도 도입된다. 유사한 내용의 재난문자가 반복돼 피로감을 유발하거나 경각심이 무뎌질 수 있다는 지적을 반영한 조치다.

앞으로는 같은 지역에 동일한 내용의 문자가 24시간 이내에 반복 송출될 경우, 시스템이 중복 여부를 자동 감지해 발송자에게 알린다. 이 기능은 31일부터 부산과 세종에서 시범 운영한 뒤 내년 하반기부터 전국으로 확대된다.

행안부 관계자는 “이번 개선은 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 재난문자의 실효성을 한층 높이는 전환점”이라고 강조했다.

정회하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김희선, 연예인 ‘비밀 카페’ 언급…“연애하다 헤어지면 탈퇴한다고 난리”

    thumbnail - 김희선, 연예인 ‘비밀 카페’ 언급…“연애하다 헤어지면 탈퇴한다고 난리”

  2. “웨딩드레스 노출 심해, 집안 망신”…시댁 맹비난에 목숨 끊은 신부

    thumbnail - “웨딩드레스 노출 심해, 집안 망신”…시댁 맹비난에 목숨 끊은 신부

  3. 한미 관세협상 타결 “2000억 달러 현금 투자…의약품 등 최혜국 대우”

    thumbnail - 한미 관세협상 타결 “2000억 달러 현금 투자…의약품 등 최혜국 대우”

  4. “날강도 트럼프” 대학생들, 경주힐튼호텔 앞 기습 시위…경찰 강제 해산

    thumbnail - “날강도 트럼프” 대학생들, 경주힐튼호텔 앞 기습 시위…경찰 강제 해산

  5. 트럼프 “한국과 훌륭한 회담…무역 합의 마무리 단계”

    thumbnail - 트럼프 “한국과 훌륭한 회담…무역 합의 마무리 단계”

  6. “잠실에 한화 팬 보이면 유혈사태”…SNS 협박 글에 경찰 배치

    thumbnail - “잠실에 한화 팬 보이면 유혈사태”…SNS 협박 글에 경찰 배치
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved