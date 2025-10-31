불과 몇 달 전까지 방송에 나왔는데…백성문 변호사 별세

백성문 변호사. 연합뉴스TV 제공

여러 방송에 패널로 출연하며 시청자들에게 익숙했던 백성문(52) 변호사가 암 투병 끝에 별세했다.유족에 따르면 백 변호사는 31일 오전 2시 8분 분당서울대병원에서 세상을 떠났다.서울 출신인 그는 경기고와 고려대 법대를 졸업하고 2007년 제49회 사법시험에 합격했다. 2010년부터 변호사로 활동하며 시사·법조 해설 패널로 활약해왔다.MBN ‘뉴스파이터’ JTBC ‘사건반장’ 연합뉴스TV 등 다수의 시사 프로그램에 고정 패널로 출연하며 얼굴을 알렸다. 최근까지도 유튜브 정치 토크쇼 ‘정치왓수다’ ‘걱정 말아요 서울’ 등에서 진행을 맡아 시청자와 소통해왔다. 불과 몇 달 전에도 방송에 모습을 비췄던 그였기에 소식은 더욱 충격을 주고 있다.유족으로는 YTN 앵커 김선영씨 등 가족이 있다.빈소는 서울아산병원 장례식장 35호실, 발인은 11월 2일 오전 7시, 장지는 용인공원이다. (☎ 02-3010-2000)김유민 기자