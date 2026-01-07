“러시아 남자와 누워있었다” 격분…흉기 공격에 속옷 차림 피신

채널A 방송화면 캡처

우즈베키스탄 국적의 20대 남성이 서울 금천구에서 러시아 국적인 20대 남성에게 흉기를 휘두른 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 가해 남성은 자신의 여자친구와 피해 남성이 함께 누워 있는 모습을 보고 격분해 범행을 저지른 것으로 전해졌다.6일 경찰에 따르면 사건은 지난 4일 오전 7시쯤 서울 금천구의 한 주택에서 발생했다. 우즈베키스탄 국적 A씨는 주거지 안에서 러시아 국적 B씨에게 흉기를 휘둘러 얼굴과 몸에 상처를 입힌 혐의를 받고 있다.공개된 채널A 보도 영상을 보면, 흉기에 다친 B씨는 추운 날씨에도 제대로 옷을 입지 못한 채 맨발로 주택가 골목을 뛰쳐나와 인근 편의점으로 피신했다. 얼굴을 감싼 채 고통을 호소하던 B씨는 편의점 직원에게 도움을 요청했고, 외부 침입을 막기 위해 문을 잠근 뒤 창고 안으로 몸을 숨겼다.잠시 후 출동한 구급대는 편의점 내부에서 B씨에게 응급 처치를 한 뒤 병원으로 이송했다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.경찰 조사 결과 A씨는 자신의 여자친구와 B씨가 함께 누워 있는 장면을 목격하고 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 경찰은 현장에서 문을 강제로 열고 A씨를 체포했다.A씨는 조사 과정에서 흉기를 사용하지 않았다고 혐의를 일부 부인한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨에 대해 특수상해 혐의로 구속영장을 신청했다.경찰은 정확한 사건 경위와 범행 동기 등을 추가로 조사하고 있다.김유민 기자