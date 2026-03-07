[속보] 정부 “내일 UAE에서 290석 전세기 출발 추진…탑승객 우선 선별”

에티하드항공 여객기 사진. 에티하드항공 제공

외교부는 아랍에미리트(UAE) 측과의 협의하에 8일(현지시간) 출발하는 에티하드항공 전세기 운항을 추진 중이라고 밝혔다.7일 외교부는 UAE와 협의해 290석의 에티하드항공 전세기가 현지시간 8일 정오(한국시간 8일 오후 5시) 아부다비에서 출발할 수 있도록 추진 중이라고 밝혔다.이에 따라 7일 현지시간 오전 7시(한국시간 12시)부터 주아랍에미리트대사관에서 우리 국민 대상 수요 조사를 실시할 예정이다.외교부는 “중증 환자, 중증장애인, 임산부, 고령자, 영유아 등을 우선 선별해 탑승객을 결정할 것”이라고 밝혔다. 필수 동행인원은 포함이다.탑승객에게는 해당 노선에서 통상 발생하는 수준의 탑승권 비용을 사후 청구할 예정이라고 외교부는 설명했다.이어 “UAE 및 여타 중동 국가 내 우리 국민의 안전한 귀국 지원을 위해 다양한 노력을 지속 기울여 나갈 예정”이라고 덧붙였다.이보희 기자