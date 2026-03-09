“종로3가역서 ‘현금 3억’ 든 가방 발견” 직원 신고…무슨 일?

역사 순회 중 습득한 유실물. 현금 3억원 및 귀금속이 들어 있다. 서울교통공사

지하철역 직원의 신속한 대처로 거액의 현금과 귀금속이 들어 있는 가방이 무사히 주인 품으로 돌아갔다.서울교통공사는 지난 6일 오전 1시쯤 지하철 1호선 종로3가역 승차장에서 현금 약 3억원과 귀금속이 들어 있는 가방을 습득해 주인에게 인계했다고 9일 밝혔다.공사에 따르면 종로3가역 이민호 대리는 6일 오전 0시 55분쯤 마지막 열차 운행을 확인하며 시청 방면 승차장을 순회하던 중 승차 위치 8-2 부근 의자에서 검은색 가방을 발견했다.가방 안에 현금다발 3개(약 3억원)와 목걸이·귀걸이 등이 담긴 귀금속 상자 5개가 들어 있는 것을 확인한 이 대리는 즉시 112에 신고했다. 이후 인근 파출소 경찰과 유실자가 함께 역을 방문해 가방은 무사히 주인에게 전달됐다.가방 주인은 금세공업 관련 종사자로, 승차장 의자에 가방을 둔 사실을 인지하지 못한 채 지하철에 탑승했다가 분실한 것으로 전해졌다. 해당 승객은 같은 날 정오쯤 종로3가역을 다시 찾아 역 직원들에게 감사의 마음을 전했다.마해근 서울교통공사 영업본부장은 “가방을 잃어버리고 크게 마음 졸였을 승객을 생각하니 빨리 찾을 수 있어 다행”이라며 “앞으로도 역사 순회와 폐쇄회로(CC)TV 모니터링을 강화해 시민들이 안심하고 지하철을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.하승연 기자