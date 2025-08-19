“10만원 훔치려고”...‘20년 은인’ 살해한 60대, 항소심도 징역 35년

서랍에 10만원 있는 것 알고 집 침입…알아보자 살해

재판부 “반인륜적 범죄…살인까진 계획하지 않아”

현금 10만원을 훔치기 위해 20년 넘게 자신을 물심양면으로 도와준 지인을 살해한 60대가 항소심에서도 중형을 선고받았다.광주고법 제2형사부(이의영 고법판사)는 19일 강도살인 혐의로 구속기소 된 A(65)씨에 대한 항소심에서 1심과 마찬가지로 징역 35년을 선고했다.앞서 검사는 “피고인은 자신에게 너무나 잘해준 피해자를 단돈 몇만원 때문에 살해했다. 피해자는 고통 속에서 엄청난 배신감을 느꼈을 것”이라며 A씨에게 무기징역을 구형했다.A씨의 법률대리인은 “피고인의 잘못은 크다. 하지만 피고인의 나이를 고려하면 원심 형만 복역해도 100세의 나이에 사회로 나오게 된다”며 양형 부당을 주장했다.항소심 재판부는 “20년 넘게 누나, 동생 관계로 지내온 피해자는 피고인이 고아로 지내는 사정을 알고 도와줬다. 강도살인 범행은 반인륜적 범죄로, 피고인은 어려운 사정을 알고 도움을 준 피해자를 범행 대상으로 삼아 비난가능성이 매우 크다”며 “유족들이 느낀 배신감과 정신적 고통이 극심할 것”이라고 지적했다.다만 “강도 범행과 달리 살인 행위까지는 치밀하게 계획하지 않았고 범행을 인정하고 반성하는 점 등을 고려했다”며 양측의 ‘양형 부당’ 주장을 받아들이지 않았다.A씨는 지난해 11월 3일 오후 11시 14분쯤 여수시 신월동 한 주택에서 70대 여성 B씨에게 흉기를 휘두르고 도주한 혐의를 받고 있다.A씨는 20년간 알고 지내온 B씨의 집 서랍에 10만원이 놓여 있는 것을 알고 계획 범죄를 저질렀다.B씨는 가족이나 친척이 없는 A씨의 딱한 사정을 알고, 잠 잘 곳이 없는 그에게 자신의 방을 내어주고 반찬을 만들어 줄 정도로 알뜰히 챙겼다.그러나 A씨는 10만원을 훔치기 위해 주택에 침입했다. 그는 신분을 숨기기 위해 옷을 껴입고 마스크까지 착용했지만, 잠에서 깬 B씨는 곧바로 A씨를 알아봤다. B씨가 A씨에 “도둑놈”이라고 하자 A씨는 부엌에서 흉기를 가져와 휘둘렀다.B씨는 옆 방에서 자고 있던 딸에 의해 발견돼 병원으로 이송됐으나 치료를 받다 끝내 숨졌다.A씨는 범행 직후 약 200m 떨어진 공원 풀숲에 범행 도구들을 숨긴 뒤 옷을 갈아입고 부산까지 도주했으나 경찰에 붙잡혔다.이보희 기자