“서핑보드 좀 빌려주세요!” 2m 파도 뚫고 관광객 구한 제주 경찰

중문색달해수욕장서 20대 관광객 물에 빠져

중문파출소 김양재 경사, 보드 타고 구조 나서

“위험하다고 판단…몸이 먼저 움직였다”

제주 경찰이 거센 파도 속으로 직접 서핑보드를 타고 들어가 바다에 빠진 관광객을 구조했다. 제주경찰청 제공

제주 경찰이 거센 파도 속으로 직접 서핑보드를 타고 들어가 바다에 빠진 관광객을 구조했다. 제주경찰청 제공

관광객을 구조하고 나온 김양재 경사. 제주경찰청 제공

제주 경찰이 거센 파도 속으로 직접 서핑보드를 타고 들어가 바다에 빠진 관광객을 구조했다.20일 제주경찰청에 따르면 이날 오전 8시 54분쯤 서귀포시 중문색달해수욕장에서 20대 관광객 A씨가 파도에 휩쓸리는 사고가 발생했다.A씨는 해안으로부터 약 200∼300ｍ 떨어진 바다에서 표류하며 “살려달라”고 외치고 있었다.인근 다른 서퍼들이 표류하던 A씨를 구조하려 했지만, 높은 파도로 인해 구조에 실패하자 119에 신고했다.119의 공동 대응 요청을 받은 경찰은 ‘최단 시간 내 출동’을 요하는 매우 긴급한 상황의 ‘코드1’을 발령했고, 서귀포경찰서 중문파출소 소속 김양재(39) 경사 등 2명이 현장에 도착했다.김 경사는 소방과 해경이 도착할 때까지 대기하면 자칫 위험해질 수 있다고 판단했다.평소 취미로 3∼4년간 서핑을 배웠던 김 경사는 인근 서핑업체에서 보드를 빌려 타고 약 2ｍ 높이 파도를 뚫고 들어가 A씨를 보드 위에 올려 안전을 확보했다.이후 현장에 도착한 소방 구조대가 로프를 던져 김 경사는 이를 보드에 묶었고, 해안에서 이를 당겨 A씨를 구조했다.A씨는 탈진과 저체온 증상을 보였으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.김 경사는 “평소 서핑을 하면서 파도와 조류에 대한 이해가 있어 순간적으로 위험하다고 판단했다. 구조에 대한 확신이 있어 몸이 먼저 움직였다”고 당시 상황을 설명했다.이어 그는 “앞으로도 시민이 위험에 빠졌을 때 주저하지 않고 생명과 안전을 지키겠다”고 전했다.이보희 기자