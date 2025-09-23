SNS에 “이기야”…양궁 임시현 “국어사전에 있는 사투리가 일베 용어라니”

SNS 게시물 ‘일베 논란’…4개월만에 해명

“‘이기야’는 사투리…일베용어인줄 몰라”

양궁 국가대표 임시현(왼쪽)이 지난 5월 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 게시물로 이른바 ‘일베’ 논란에 휩싸였다. 자료 : 서울신문·임시현 인스타그램

임시현, 8강 향해 정조준

12일 광주 동구 국립아시아문화전당 5·18민주광장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 16강에서 임시현이 화살을 쏘고 있다. 2025.9.12 연합뉴스

자신의 소셜미디어(SNS)에 쓴 글로 인해 이른바 ‘일베(극우 성향 온라인 커뮤니티 일간베스트) 논란’에 휩싸였던 양궁 국가대표 임시현(22)이 뒤늦게 해명에 나섰다.임시현은 23일 자신의 SNS에 올린 글을 통해 ‘광주 2025 현대세계양궁선수권대회’를 마무리하는 소감을 전하는 한편 지난 5월 SNS에서 이른바 ‘일베 용어’를 썼던 것에 대해 해명했다.“과거에 했던 말실수가 구설수에 오르면서 이런저런 말이 많았다”며 입을 연 임시현은 “저의 경솔했던 행동에 대해 실망하고 마음 아파하셨을 팬 여러분께 진심으로 죄송하다는 말 드리고 싶다”고 고개를 숙였다.이어 “논란이 커지고 바로 해명하고 싶었지만, 대한양궁협회와 상의 끝에 함께 대응하자는 의견이 조율돼 우선 기다렸고 더 기다리면 안 될 것 같아 말씀드린다”고 설명했다.임시현은 “지난 5월 22일 제 새로운 활케이스를 자랑하고자 게시물을 올렸고 아무 의미 없이 사용했던 ‘이기야’ 사투리가 문제가 됐다”면서 “당시 주변 지인을 통해 실수했다는 것을 인지했고 바로 삭제 조치했다”고 말했다.그러나 3개월이 지나 광복절을 즈음해 해당 게시물에 대한 보도가 쏟아졌고, “바로 삭제했으니 크게 논란이 될 거라 생각 못했다”며 대응할 가치를 느끼지 못했다고 돌이켰다.임시현은 “제가 일베요? ‘이기야’가 일베 용어라고요?”라며 “언제부터 국어사전에 등록돼 있는 사투리가 일베 용어가 됐나. 이번에 처음 알았다”고 반문했다.이어 “(나는) 일베가 아니었기에 일베용어인지 몰랐다”며 “그냥 경상도 사투리를 따라 했을 뿐이고 새로 받은 활케이스가 맘에 들어 덧붙인 말이었다. 의도한 바가 전혀 없었다”고 해명했다.임시현은 “이번 일로 일베가 무엇인지, 일베용어는 또 무엇인지 알아보았다”면서 “제가 사용했던 사투리가 누군가를 조롱할 때 쓰는 용어라고 하더라. 인과응보가 있다고 믿는 사람으로서 누군가를 조롱할 생각도, 마음도, 그러고 있을 시간도 없다”고 선을 그었다.또 “저는 국위선양하기 위해 노력해 왔고 앞으로도 노력할 것”이라며 “대한민국의 국가대표로서 말을 조심하지 못했던 것 같다”고 재차 고개를 숙였다.다만 이같은 해명에도 네티즌들의 반응은 싸늘하다. 임시현은 당초 “국위선양하느라 바쁘다”라고 적었다가 네티즌들의 빈축을 샀고 해당 문구를 “국위선양하기 위해 노력해왔다”고 수정했다.앞서 임시현은 지난 5월 자신의 인스타그램 ‘스토리 기능’을 통해 동료 국가대표 선수들과 자신의 활케이스를 나란히 찍은 사진과 함께 ‘블랙핑크이기야’라는 글을 올렸다.자신의 활케이스가 검정색 배경에 분홍색으로 자신의 이름을 크게 새긴 것임을 표현한 것으로 보이지만, ‘이기야’라는 표현이 이른바 ‘일베 용어’로 알려진 탓에 임시현은 ‘일베 논란’을 피하지 못했다.특히 양궁 국가대표 장채환(33·사상구청)이 자신의 SNS에 극우 성향의 게시물을 여러 차례 올린 사실이 뒤늦게 알려지면서 이와 맞물려 임시현 역시 곤욕을 치렀다.양궁 여자 개인 리커브 세계 랭킹 1위인 임시현은 2024 파리올림픽 양궁 국가대표로 나서 3관왕에 올랐다. 지난 12일 막을 내린 광주 세계선수권대회에서는 리커브 여자 단체전에서 동메달을 획득했다.김소라 기자