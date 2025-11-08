logo
“가로수 퍽퍽 찔러”…군산서 흉기 들고 거리 활보한 60대 체포

이보희 기자
입력 2025 11 08 11:10 수정 2025 11 08 12:24
경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


전북 군산시에서 흉기를 들고 거리를 돌아다닌 60대가 경찰에 붙잡혔다.

8일 군산경찰서는 A씨를 공공장소 흉기소지 혐의로 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 지난 7일 오후 7시 40분쯤 군산시 미룡동의 한 거리에서 흉기를 든 채 돌아다닌 혐의를 받고 있다.

그는 들고 있던 흉기로 가로수를 몇 차례 내려찍기도 했다. 이를 목격한 시민이 경찰에 신고해 A씨는 그 자리에서 현행범으로 체포됐다.

A씨는 “지인 집으로 가는 길에 그냥 필요해서 들고 갔다. 심심해서 그랬다”며 “누군가를 해치려고 한 건 아니었다”고 경찰에 진술했다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사 중이다.

한편 지난 4월부터 시행한 공공장소흉기소지죄는 정당한 이유 없이 도로·공원 등 공공장소에서 흉기를 소지하고 이를 드러내 불안감·공포심을 일으키면 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
