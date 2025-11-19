logo
[속보] 신안 좌초 여객선 100여명 해경 함정 타고 목포 이동…2명 부상

이보희 기자
입력 2025 11 19 22:35 수정 2025 11 19 22:58
19일 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산도 남방 족도에 여객선 퀸제누비아2호가 좌초돼 해경이 구조 작업을 벌이고 있다. 2025.11.19. 목포해경 제공
19일 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산도 남방 족도에 여객선 퀸제누비아2호가 좌초돼 해경이 구조 작업을 벌이고 있다. 2025.11.19. 목포해경 제공


전남 신안 해상에서 승객과 승무원 267명을 태운 대형 여객선이 좌초해 해경이 구조에 나섰다.

19일 해경에 따르면 이날 오후 8시 17분쯤 제주에서 전남 목포로 향하던 2만 6000톤급 여객선이 전남 신안군 장산도 남방 족도에 좌초됐다는 신고를 접수했다.

이 여객선은 ‘퀸제누비아2호’로 승객 246명과 선원 21명 등 267명이 탑승한 것으로 파악됐다.

현재 해경은 함정 2척에 승객 100여명을 태우고 목포로 이동하고 있는 것으로 전해졌다.

탑승객 중 2명이 허리 통증을 호소하는 등 부상을 입은 것으로 것으로 알려졌다.

19일 신안군 장산도 해역 암초에 좌초된 퀸제누비아2호. (목포해경 제공)
19일 신안군 장산도 해역 암초에 좌초된 퀸제누비아2호. (목포해경 제공)


여객선은 이날 오후 4시 40분쯤 제주항에서 출항해 목포로 항해 하던 중 선수가 섬에 올라타 왼쪽으로 15도 정도 기울어 엔진이 멈춘 것으로 알려졌다. 화재나 침수 피해는 없는 것으로 파악되고 있다.

해경은 여객선이 항로를 이탈해 무인도 방향으로 항해하다 좌초한 것으로 보고 선장 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

전남 신안군에 승객 260여명 탑승한 여객선 좌초. 해경 제공
전남 신안군에 승객 260여명 탑승한 여객선 좌초. 해경 제공


이날 대통령실은 “이재명 대통령은 여객선 사고 관련 보고를 받은 직후 인명 피해가 없도록 신속히 사고 수습에 나서는 한편, 국민들께서 안심하실 수 있도록 구조 현황을 실시간 공개할 것을 관계당국에 지시했다”고 전했다.

김민석 국무총리도 여객선 사고와 관련 “해양경찰청과 관계기관은 가용 가능한 모든 선박과 장비를 즉시 투입해 승객 전원을 신속하고 안전하게 구조하라”고 긴급 지시했다.

이보희 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
