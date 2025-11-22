“남김없이 먹네” 생후 이틀 신생아에 ‘다이어트 보조제’ 먹인 인플루언서 엄마

신생아에 성인용 건강보조제 먹이며 홍보

경찰, ‘아동학대 혐의 없음’ 종결

“신생아에게도 소량 먹일 수 있어”

20대 엄마가 태어난 지 이틀 된 신생아에게 성인용 다이어트 보조제를 먹이며 홍보하는 영상을 소셜미디어(SNS)에 올려 아동학대로 신고 당했다. SNS 캡처

태어난 지 이틀 된 신생아에게 성인용 다이어트 보조제 등을 먹이며 홍보하는 영상을 소셜미디어(SNS)에 올려 신고 당한 20대 여성에 대해 경찰이 ‘아동학대 혐의 없음’으로 사건을 종결했다.21일 경북 경주경찰서에 따르면 A(27)씨는 생후 이틀 된 자신의 자녀에게 성인용 건강보조제 3종을 젖병에 넣어 먹이는 영상을 촬영해 ‘신생아 영양 관리’라는 문구를 달아 SNS에 올렸다.이 게시물에는 ‘남김 없이 다 먹어버려’, ‘배앓이도 없고 토하지 않는다’, ‘맛있는지 쉬지 않고 흡입’ 등의 문구와 함께 건강보조제 브랜드를 언급하며 “역시 ○○○ 베이비”라는 홍보용 문구가 달렸다.그러나 이 제품은 모두 안내문에 ‘12세 미만 어린이는 복용 전 구입처로 문의해야 한다’, ‘어린이가 함부로 섭취하지 않도록 해야 한다’고 명시돼 있다.A씨는 평소에도 자신의 SNS 계정에 해당 브랜드 제품을 소개하며 구매를 유도하는 홍보물을 올린 것으로 알려졌다.이번 영상이 확산되며 SNS에 ‘출산 직후 자녀를 소재로 세일즈에 나선다’, ‘아동학대나 다름없다’는 등 비난이 쇄도하자 A씨는 계정을 삭제했다.경찰 관계자는 “전문가에게 확인한 결과 보조제 성분이 유산균과 비타민으로 이뤄져 신생아에게 소량은 권장하는 것을 확인했다”며 “조사 결과 아동학대 혐의가 될 만한 점이 없어 종결했다”고 밝혔다.A씨는 경찰 조사에서 “먹인 양이 극히 소량이고 특별한 위험성이 있다고 생각하지 못했다”고 진술한 것으로 전해졌다.이보희 기자