“그럴 거면 홈스쿨링 하세요”…정형돈, 선 넘은 학부모 민원에 일침

방송인 정형돈이 가짜뉴스에 불쾌한 심정을 드러냈다. 유튜브 채널 ‘뭉친TV’ 캡처

방송인 정형돈이 일부 학부모의 선 넘은 악성 민원 실태를 지적하며 묵직한 소신을 밝혔다.정형돈은 지난 11일 공개된 유튜브 채널 ‘오늘부터 황제성’에 출연해 최근 사회적 문제로 대두된 교권 침해 및 황당한 학부모 민원 사례에 대해 언급했다.그는 “오징어땅콩과 짱구 과자를 나눠주다 짱구가 부족할 수 있는데, 아이가 집에 가서 ‘짱구 먹고 싶었다’고 하면 부모에게 바로 전화가 온다”며 “‘우리 애는 짱구 좋아하는데 왜 오징어땅콩을 줘서 목 막히게 하냐’고 따지는 경우가 있다”고 사례를 소개했다. 이어 “선생님이 아이들에게 골고루 먹어보라며 김치를 권유했다가 곧바로 아동학대로 신고당하기도 한다”고 했다.정형돈은 “예전이 무조건 좋았다는 이야기를 하려는 게 아니다”면서도 “사회적으로 문제가 될 정도라면 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있다”고 강조했다. 이어 “그 정도로 걱정된다면 학교에 보내지 말고 홈스쿨링을 하라”며 “학교는 단순 교육만 하는 곳이 아니라 사람답게 커 가기 위한 사회성을 배우는 곳이다. 교육만 원한다면 품 안에 두고 직접 가르쳐야 한다”고 했다.한편, 2023년 서이초 사건 이후 교권 보호 대책이 시행되고 있으나 현장 교사들의 체감도는 여전히 낮은 것으로 나타났다. OECD 실태조사에 따르면 초등 교원의 학부모 민원 스트레스 비율은 2018년 48.6%에서 69.1%로 상승했다. 또한 한국교육개발원 자료에 따르면 2025학년도 교권보호위원회 심의 건수는 4034건으로 2020학년도 대비 3.4배 폭증했으며 초등학교의 경우 보호자에 의한 교육활동 침해가 전체의 30%를 차지했다.문경근 기자