“나 2500억 자산가인데”…40대 女치과의사 속여 250억 뜯은 60대

광주 서부경찰서, 사기 혐의로 구속

가명 사용하고 마스크로 철저히 신분 숨겨

경찰, 2개월 잠복 끝 체포

사기꾼 자료 이미지. 아이클릭아트

수천억 자산가를 사칭해 250억여원을 가로챈 60대 남성이 구속됐다.15일 광주 서부경찰서는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의로 60대 남성 A씨를 구속했다고 밝혔다.A씨는 지난 2022년부터 최근까지 지역 치과의사 40대 여성 B씨를 속여 253억원을 가로챈 혐의를 받는다.A씨는 B씨에게 자신을 “3대째 부를 이어온 자산가로 상속 재산이 2500억원에 달한다”고 속여 접근한 뒤 이같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.그는 명품과 음식 등을 건네며 B씨의 신뢰를 얻은 뒤 자신의 공장과 사업이 미국 소송으로 가압류됐다며 돈을 빌려달라고 요구했다.이후 원금의 몇 배를 돌려주겠다고 속였고, B씨가 변제를 요구하자 경기도에 있는 공장을 처분하려면 압류를 풀어야 한다며 추가로 돈을 받아냈다.A씨는 B씨의 의심을 피하려 수익금 명목으로 약 40억원을 돌려주기도 했다.A씨는 범행 과정에서 가명을 사용하고 마스크를 쓴 채 활동했으며 다른 사람 명의의 휴대전화와 계좌도 이용한 것으로 조사됐다. 통화 시에는 거주지에서 20㎞ 이상 떨어진 여러 곳으로 이동해 짧게 통화한 뒤 전원을 끄는 방식으로 경찰 추적을 피했다.경찰은 휴대전화와 계좌 등을 추적해 A씨가 경기 남양주에 거주하는 사실을 확인한 뒤 약 2개월간 추적과 잠복 끝에 A씨를 지난 6월 긴급 체포했다.A씨는 B씨에게 받은 돈 대부분을 인터넷 방송 후원 등에 사용한 것으로 확인됐다.A씨의 범행은 앞서 사기 혐의로 입건된 B씨의 계좌 흐름을 추적하는 과정에서 드러났다. B씨는 A씨에게 줄 돈을 마련하기 위해 환자와 지인들에게 투자를 권유해 100억여원을 받은 뒤 이를 돌려주지 못한 혐의로 지난 8월 검찰에 송치됐다.경찰은 A씨를 상대로 여죄를 조사하고 있다.이보희 기자